Egy kis csomagoláson is múlhat az önmegtartóztatás. Így foglalható össze annak a kutatásnak a végeredménye, amely arra volt kíváncsi, hogy miért nem figyelnek jobban az emberek az éttermi étkezéseikre.

Sokak tapasztalata ugyanis, hogy az adagok növekedésével nem növekszik az önkontrollra való hajlam, és simán lecsúszik akár a másfélszeres adag is abból a fogásból, amelyből a fele is sok lenne. Sőt, nemcsak legyűrjük a nagyobb porciókat, hanem még csak nem is tudatosul a felesleges energiabevitel.

A Pennsylvania Egyetem táplálkozástudományi tanszékének kutatói például már korábban meghökkenve tapasztalták, hogy bár – a bevallásuk szerint – egyformán éhes kísérleti alanyaiknak négyféle méretű ételadagokat szolgáltak fel, a nagyobb porció elé ült résztvevők jóval többet fogyasztottak el, ám utána mindenki egyforma telítettségérzésről számolt be.

A mostani kísérletükben – amelynek eredményeit az Appetite című szaklapban tették közzé – szintén különböző méretű adagokkal tesztelték a 29 éves átlagéletkorú, kizárólag nőkből válogatott alanyokat, ám ezúttal egy kontrollcsoportnak felajánlották, hogy elvihetik, amit nem bírnak megenni. Az eredmény látványos volt.

Akik úgy tudták, hogy „csak az az övék, amit akkor és ott megesznek”, azok 64 százalékkal tömtek magukba többet a majdnem dupla akkora porciókból is, míg az elvitel lehetőségének tudatában falatozó résztvevők mindössze 17 százalékkal többet „bűnöztek”. Ráadásul az is kiderült, hogy akik lassabban esznek, azok kevésbé hajlamosak habzsolni a nagyobb adagokból.

A különösen a hízásra hajlamos, vagy már eleve túlsúlyosnak számító emberek számára mindenképpen fontos tehát tudni, hogy az elvitelre kért étellel nemcsak a vacsoráján (vagy a másnapi ebédjén) spórolhat, hanem könnyíthet a lelkiismeretén (pláne, ha környezetvédő csomagolást választ), hosszabb távon pedig a testsúlyán is.

