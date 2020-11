Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Sebesség és képminőség. A Microsoft 2020-as új konzolja lényegében semmi másról nem szól, csak erről a kettőről. Leteszteltük a két új Xbox közül az erősebbet.","shortLead":"Sebesség és képminőség. A Microsoft 2020-as új konzolja lényegében semmi másról nem szól, csak erről a kettőről...","id":"20201114_microsoft_xbox_series_x_konzol_teszt_velemeny_jatekgep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2863673b-ad46-46be-a25b-0b9ec939c387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_microsoft_xbox_series_x_konzol_teszt_velemeny_jatekgep","timestamp":"2020. november. 14. 20:00","title":"Erőfitogtatás: bekapcsoltuk az új Xbox Series X játékgépet, és nem csalódtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d60018f-bbe6-4fd8-97a9-d6923dac201e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták.","shortLead":"Hamar elfogták.","id":"20201115_Zavarta_ahogy_az_autok_parkolnak_ezert_ketton_is_vegighuzta_a_kulcsat_a_78_eves_esztergomi_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d60018f-bbe6-4fd8-97a9-d6923dac201e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ed35ac-79ec-4b4b-9eb9-77588fa1e21d","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Zavarta_ahogy_az_autok_parkolnak_ezert_ketton_is_vegighuzta_a_kulcsat_a_78_eves_esztergomi_no","timestamp":"2020. november. 15. 17:42","title":"Zavarta, ahogy az autók parkolnak, ezért kettőn is végighúzta a kulcsát a 78 éves esztergomi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet tárolni, a tesztalanyok pedig csak enyhe mellékhatásokról számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet...","id":"20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72ebccf-6202-4159-a3c8-e5ecbf0d6c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 13:39","title":"94,5 százalékos védettséget nyújt a Moderna koronavírus elleni vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihúzták a lottószámokat.","shortLead":"Kihúzták a lottószámokat.","id":"20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0916493-2385-4986-b366-742c8e489d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","timestamp":"2020. november. 14. 20:00","title":"Több mint 3 milliárd forintot ér ez az öt szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak róla. A szívfájdalmukat egy ingyenes játék igyekszik enyhíteni.","shortLead":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak...","id":"20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5beffe-4694-42aa-9fc6-b477f7170443","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","timestamp":"2020. november. 16. 13:03","title":"Csináltak egy ingyenes játékot azoknak, akik lemaradtak a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer-BioNTech cégek szerint 300 millió embernek kellene beadni új vakcinájukat, ugyanis már ezzel is érezhető módon csökkenne a járvány terjedése. De az idáig vezető út hosszú, akkor is, ha az oltás jól működik.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech cégek szerint 300 millió embernek kellene beadni új vakcinájukat, ugyanis már ezzel is érezhető módon...","id":"20201116_vakcina_koronavirus_pfizer_biontech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9be3e2-f01b-4be9-8738-e82116b22ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vakcina_koronavirus_pfizer_biontech","timestamp":"2020. november. 16. 06:03","title":"Az egyik legígéretesebb vakcinafejlesztő szerint még egy évet kell várnunk, hogy újra normális életünk legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán láthattunk a világ vezető politikusaira ráförmedő, számonkérő imázs mögött. Végig követjük, hogyan lett egyetlen év leforgása alatt a svéd parlament előtt magányosan tüntető 15 éves lányból a legnagyobb klímamozgalom inspirálója, és hogy egy kamasz miként kerekedett felül súlyos szorongásain, hogy a célját elérje. Az Én vagyok Greta című film bátorságra tanít.","shortLead":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán...","id":"20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58fce53-959e-47b9-b2f0-4758a0cfbee9","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","timestamp":"2020. november. 15. 14:00","title":"Greta Thunberg mosolyog, táncol és azonnal átlát a politikusokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]