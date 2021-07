Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","shortLead":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","id":"20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083f3887-e0d9-4b48-b8b8-34073e2c920c","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","timestamp":"2021. július. 01. 05:59","title":"A sós rágcsák után folyik be a chipsadó nagyobbik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","shortLead":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","id":"20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57808-86c2-49c2-8ac4-32837ffa43da","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","timestamp":"2021. július. 02. 05:24","title":"Törökország felkerült a gyermekkatonák alkalmazásával összefüggésbe hozható országok amerikai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584a7fc7-15f9-4f07-9621-4bb29105ddb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","timestamp":"2021. július. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tarvágás Fidelitas-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a09b9aa-f66d-4579-9cff-efe2bbef850f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"395 új tagot jelölt ki az Amerikai Filmakadémia, és amire igazán büszkék lehetünk, hogy az Oscarról szavazó népes társaságba bekerült Bucsi Réka és Rév Marcell is. ","shortLead":"395 új tagot jelölt ki az Amerikai Filmakadémia, és amire igazán büszkék lehetünk, hogy az Oscarról szavazó népes...","id":"20210702_Ket_magyart_is_bevalasztott_tagjai_koze_az_Oscardijakrol_donto_Amerikai_Filmakademia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a09b9aa-f66d-4579-9cff-efe2bbef850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b021a2-9b2a-49e3-970e-8edd85d7efc1","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Ket_magyart_is_bevalasztott_tagjai_koze_az_Oscardijakrol_donto_Amerikai_Filmakademia","timestamp":"2021. július. 02. 10:19","title":"Két magyart is beválasztott tagjai közé az Oscar-díjakról döntő Amerikai Filmakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","shortLead":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","id":"20210701_kaczynski_targyalas_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95c2ad5-e561-4072-9f3f-139622f10659","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_kaczynski_targyalas_orban","timestamp":"2021. július. 01. 05:12","title":"Kaczynskivel tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","shortLead":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","id":"20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce589cde-ff29-4e05-a2a5-1a6f5ff61776","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","timestamp":"2021. július. 02. 14:39","title":"Új területre merészkedett a NASA Mars-járója, ott is csodás a panoráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","shortLead":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","id":"20210702_tek_vi_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37e8a-4cef-4568-8248-6ed2fed8653a","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tek_vi_kerulet","timestamp":"2021. július. 02. 07:22","title":"Tíz lövést adott le a TEK-esekre egy férfi a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]