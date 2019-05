Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még mindig nem kapta meg az egy éve megítélt 739 ezer forintos kártérítést. Egy újabb végzés szerint nem is fogja, csak maximum 250 ezer forintot.","shortLead":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még...","id":"20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac922ff7-7cd0-474e-a681-0e128eab1511","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","timestamp":"2019. május. 29. 14:28","title":"Úgy tűnik, hogy több kártérítést kap a lúgos orvos, mint áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak modernebb lesz, ingyenes tartalmakat és cross-platformos szórakozást is kínál majd. ","shortLead":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak...","id":"20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbab5506-59b5-4932-9c30-8f1f686031dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","timestamp":"2019. május. 30. 20:03","title":"Megjött az új Call of Duty első előzetese, de van jobb hírünk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","shortLead":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","id":"20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5f94bb-680c-40b6-9709-45709afba8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. május. 29. 21:54","title":"Budaházy: A Fidesz érdekei szerint működik a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288fdd7-cd14-44fa-8634-b3328acc9a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg a következő évben már kapható is lesz a sportos elektromos autó, amely öt másodperc alatt éri el a százas tempót.","shortLead":"Valószínűleg a következő évben már kapható is lesz a sportos elektromos autó, amely öt másodperc alatt éri el a százas...","id":"20190529_audi_etron_suv_s_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5288fdd7-cd14-44fa-8634-b3328acc9a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef2500e-3387-4e9f-89df-1916e4e7efc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_audi_etron_suv_s_sport","timestamp":"2019. május. 29. 16:47","title":"Jön az Audi e-tron SUV sportváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk a transzneműségről, amit az ember tapasztalt neme és a hozzárendelt neme közötti jelentős és tartós inkongruencia határoz meg.\r

\r

","shortLead":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk...","id":"20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749fdce-bd33-4fa4-9be0-113f08258fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","timestamp":"2019. május. 30. 15:23","title":"Nem tekinti többet a WHO viselkedési zavarnak a transzneműséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők viszont nagyon furcsa dolgot tapasztaltak, amikor megnyitották a YouTube-ot.","shortLead":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők...","id":"20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3161ef06-d9a4-452e-b703-419860bb0af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","timestamp":"2019. május. 29. 18:33","title":"Nagyon furcsa dolgot tapasztaltak az Edge böngészőt tesztelők, a Google keze lehet a dologban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, a Formula E iránt is érdeklődnek. ","shortLead":"Sőt, a Formula E iránt is érdeklődnek. ","id":"20190530_Meghosszabbitana_a_Forma1_licencet_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9a877c-a515-434c-b1c7-52ae4d69f0b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Meghosszabbitana_a_Forma1_licencet_a_kormany","timestamp":"2019. május. 30. 18:22","title":"Meghosszabbítaná a Forma–1 licencét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76f0dce-bea7-4e11-8903-296abf43cfb6","c_author":"","category":"elet","description":"Lassan egy napja zajlik a mentés a Dunán a tragikus hajóbaleset után. Képeink.","shortLead":"Lassan egy napja zajlik a mentés a Dunán a tragikus hajóbaleset után. Képeink.","id":"20190530_Hajobaleset_kepgaleria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76f0dce-bea7-4e11-8903-296abf43cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8e5bb4-f6f7-4763-aca3-1007236ba81b","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Hajobaleset_kepgaleria","timestamp":"2019. május. 30. 18:10","title":"Az ütközéstől a merülésig - képgaléria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]