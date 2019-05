Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","id":"20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7dcd86-f43b-45b9-b9a0-fd3b9c68c36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","timestamp":"2019. május. 28. 11:08","title":"Az orosz családok csaknem felének csupán élelemre és ruhára futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cbd937-33fa-42a2-9ab1-8c512251e307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hollandiában mostantól nem csak plakátokra, újságcikkekre és tejesdobozokra tett hirdetésekben keresik az eltűnt gyermekeket, az ATM-eket is bevonták az akcióba. ","shortLead":"Hollandiában mostantól nem csak plakátokra, újságcikkekre és tejesdobozokra tett hirdetésekben keresik az eltűnt...","id":"20190529_hollandia_atm_eltunt_gyerekek_felhivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cbd937-33fa-42a2-9ab1-8c512251e307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ebf5e5-b2d5-4de6-a3f2-09060dacd614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_hollandia_atm_eltunt_gyerekek_felhivas","timestamp":"2019. május. 29. 08:33","title":"Ilyen itthon is kellene: Hollandiában az ATM-eken is megjelenik az eltűnt gyerekek fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellária előtt.","shortLead":"A kancellária előtt.","id":"20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dad00ec-5419-4011-b24e-571716cfdd85","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","timestamp":"2019. május. 28. 05:51","title":"Fellép a Going to Ibiza slágert szerző Vengaboys a bécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bőrig áztak a csöppségek, a mentők teát főztek nekik.\r

\r

","shortLead":"Bőrig áztak a csöppségek, a mentők teát főztek nekik.\r

\r

","id":"20190529_A_mentoknel_leltek_menedekre_az_elazott_bekescsabai_ovodasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc313d-480d-484b-8d44-8b5c3edeec92","keywords":null,"link":"/elet/20190529_A_mentoknel_leltek_menedekre_az_elazott_bekescsabai_ovodasok","timestamp":"2019. május. 29. 08:57","title":"A mentőknél leltek menedékre az elázott békéscsabai óvodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves lány a frissen lopott pulóvert viselte, az alatt találtak meg egy lopott pénzkazettát a rendőrök, benne 100 ezer forinttal.","shortLead":"A 13 éves lány a frissen lopott pulóvert viselte, az alatt találtak meg egy lopott pénzkazettát a rendőrök, benne 100...","id":"20190528_1315_eves_fiatalok_harom_budai_ettermet_is_kiraboltak_hetfo_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05633f9a-e6e4-4847-9518-fc56839639cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_1315_eves_fiatalok_harom_budai_ettermet_is_kiraboltak_hetfo_ejszaka","timestamp":"2019. május. 28. 11:44","title":"13-15 éves fiatalok két budai éttermet is kiraboltak hétfő éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Véget nem érő kétezres évek. ","shortLead":"Véget nem érő kétezres évek. ","id":"20190528_Balavany_Nem_hiszem_el_mar_megint_az_a_kerdes_hogy_Gyurcsany_vagy_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282274ab-1dc6-41f3-a096-72866d115f69","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Balavany_Nem_hiszem_el_mar_megint_az_a_kerdes_hogy_Gyurcsany_vagy_Orban","timestamp":"2019. május. 28. 17:55","title":"Balavány: Nem hiszem el, már megint az a kérdés, hogy Gyurcsány vagy Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba kerül majd.","shortLead":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba...","id":"20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c117-5377-4e54-9b2c-66c8afe5aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Vége az ingyen tankolásnak az Elmű-oszlopokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef1070-f2a0-4959-9de1-177c47086d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Varga-Damm Andrea lesz a bizottság alelnöke, jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

\r

","shortLead":"A jobbikos Varga-Damm Andrea lesz a bizottság alelnöke, jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

\r

","id":"20190529_Beiktattak_Demeter_Marta_utodjat_az_Orszaggyules_Honvedelmi_bizottsagaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bef1070-f2a0-4959-9de1-177c47086d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a8d0a-bcc2-43ed-aede-6fa9f3ab3342","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Beiktattak_Demeter_Marta_utodjat_az_Orszaggyules_Honvedelmi_bizottsagaba","timestamp":"2019. május. 29. 05:49","title":"Beiktatták Demeter Márta utódját az Országgyűlés Honvédelmi bizottságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]