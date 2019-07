Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták el\r

\r

","shortLead":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták...","id":"20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a403c0-5413-4c5e-add1-a22bc86b4de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","timestamp":"2019. július. 11. 19:46","title":"Embercsempész magyar sofőrt kaptak el Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerika nem boldog a beszerzéstől.","shortLead":"Amerika nem boldog a beszerzéstől.","id":"20190712_Megerkeztek_az_orosz_legvedelmi_rendszerelemei_Torokorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979296c3-5156-4d98-ac4f-7f62f64fa2c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Megerkeztek_az_orosz_legvedelmi_rendszerelemei_Torokorszagba","timestamp":"2019. július. 12. 13:40","title":"Megérkeztek az orosz légvédelmi rendszer elemei Törökországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak érdeklődik a kriptovaluták iránt, véleménye is van róluk Donald Trump amerikai elnöknek. Nem mondhatnánk, hogy rajong értük.","shortLead":"Nem csak érdeklődik a kriptovaluták iránt, véleménye is van róluk Donald Trump amerikai elnöknek. Nem mondhatnánk...","id":"20190712_donald_trump_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40928ff-5027-47dd-b554-89f44cac9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_donald_trump_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2019. július. 12. 12:33","title":"Trump nincs elájulva tőle, hogy a Facebook saját pénzt ad ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel az ESET szakemberei.","shortLead":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel...","id":"20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6cc1a-888b-4c2f-9ada-35265ba1a399","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 12. 09:33","title":"Régebbi Windows van a gépen? Veszélyes kártevőt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","shortLead":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","id":"20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8c1dd3-e266-4891-9f49-b0bac60fcced","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","timestamp":"2019. július. 11. 15:24","title":"A kormány szerint olyan erős a társadalmi egyeztetés, hogy már a kormány oldalára sem kell kitenni a jogszabálytervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","shortLead":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","id":"20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737085e1-71ef-4f1f-a8a5-4b6010701d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","timestamp":"2019. július. 10. 21:11","title":"Leállt a londoni Gatwick repülőtér, budapesti gép is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","id":"20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa4c0f6-3f8d-489c-b7d3-f674194cb10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Greenpeace-igazgató: \"A magyar kormány nem szolgálja polgárai érdekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1 lett a vége a Ludogorec elleni találkozónak. ","shortLead":"2-1 lett a vége a Ludogorec elleni találkozónak. ","id":"20190710_Megnyerte_a_Fradi_az_elso_BLselejtezojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4c18c5-5427-49c7-af16-5ae35a18ab55","keywords":null,"link":"/sport/20190710_Megnyerte_a_Fradi_az_elso_BLselejtezojet","timestamp":"2019. július. 10. 21:57","title":"Megnyerte a Fradi az első BL-selejtezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]