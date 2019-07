Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább egy éven át fejlesztett közös okoshangszórót a Huawei és a Google, de az amerikai embargó után törölték a projektet.","shortLead":"Legalább egy éven át fejlesztett közös okoshangszórót a Huawei és a Google, de az amerikai embargó után törölték...","id":"20190730_google_huawei_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd63a7-0b76-4384-ac69-e07afb8a87f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376eaad-ef07-4f95-93f9-04249a2c4c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_google_huawei_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. július. 30. 09:33","title":"Összeállt a Google és a Huawei, közös okoshangszórón dolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f32fd50-d7e6-49c8-ac1a-a02222662856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyik a verseny a gyártók között, hogy minél nagyobb kijelző-test arányú telefont készítsenek. 