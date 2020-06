Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","shortLead":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","id":"20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa7013d-caf0-4d89-976b-92226ab51483","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","timestamp":"2020. június. 17. 13:56","title":"Elton John egyetlen hívással tett boldoggá sok diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","id":"20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13133cde-bb04-4264-9835-1f2f972e445f","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","timestamp":"2020. június. 18. 10:09","title":"Demonstrációval üzennek a parlamentnek az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást követő három napon hoztak egyetlen pozitív eredményt az elvégzett tesztek.","shortLead":"Egymást követő három napon hoztak egyetlen pozitív eredményt az elvégzett tesztek.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b06f0f-90db-4255-95a0-7379963c70ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. június. 18. 08:59","title":"Újabb koronavírusos beteg hunyt el, egyetlen új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén, világosan. Ezt a három jellemzőt szabályként is megfogalmazhatjuk.","shortLead":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén...","id":"20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f917916-ee02-4714-8280-47bdbc27da0e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","timestamp":"2020. június. 17. 19:15","title":"Hogyan beszéljünk a csapatunk tagjaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet sem javult. Vélemény.","shortLead":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet...","id":"202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6274aa03-01fc-4253-88e3-2f71a82fd99f","keywords":null,"link":"/360/202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 18. 13:00","title":"Balavány: Vigyázat, újraindul az egészségügy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","shortLead":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","id":"20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e6adda-d54c-4981-91d9-12e3782802f0","keywords":null,"link":"/elet/20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","timestamp":"2020. június. 17. 16:40","title":"Bírósághoz fordul a kritikus nyilatkozata miatt elbocsátott szombathelyi zenetanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint még négyezer intézménytől várnak választ.","shortLead":"Az államtitkár szerint még négyezer intézménytől várnak választ.","id":"20200618_koronavirus_egeszsegugy_500_ezer_forint_horvath_ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30707b17-3ac0-4da5-88a0-c951c40d0a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_koronavirus_egeszsegugy_500_ezer_forint_horvath_ildiko","timestamp":"2020. június. 18. 11:04","title":"Hétezer intézmény igényelte eddig az 500 ezres víruspénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8ed5be-0324-4cc8-afc9-4c91e8d3dbf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HammerWorld újságírójával beszélgetett a pénzügyminiszter – de nem politikáról.","shortLead":"A HammerWorld újságírójával beszélgetett a pénzügyminiszter – de nem politikáról.","id":"20200616_hammerworld_magazin_interju_penzugyminiszter_varga_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8ed5be-0324-4cc8-afc9-4c91e8d3dbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb102bc-0f22-4331-ab1c-95df2a1fe81b","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_hammerworld_magazin_interju_penzugyminiszter_varga_mihaly","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Varga Mihály interjút adott egy rock és heavy metal magazinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]