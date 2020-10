Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg a nemesfém kitermelése is elérte a csúcspontját.","shortLead":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg...","id":"202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84305d5-468a-48da-bde3-ccc719dc3211","keywords":null,"link":"/360/202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","timestamp":"2020. október. 06. 15:15","title":"Aranylázat hozott a befektetői pánik, és ezzel sokan jól járhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","shortLead":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","id":"20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eed086-34d6-4b38-8176-aa7e277ab429","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","timestamp":"2020. október. 06. 19:07","title":"Három rendőrautó is összetört egy üldözésben Baranyában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d720fafb-f3b0-4ae3-a8bc-d56142909be4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beta Pictoris c 63 fényévre van tőlünk, így nehéz megfigyelni. A Cambridge-i Egyetem szakértőinek viszont sikerült láthatóvá tenniük.","shortLead":"A Beta Pictoris c 63 fényévre van tőlünk, így nehéz megfigyelni. A Cambridge-i Egyetem szakértőinek viszont sikerült...","id":"20201007_naprendszer_urkutatas_exobolygo_beta_pictoris_c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d720fafb-f3b0-4ae3-a8bc-d56142909be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937d6c42-0786-4091-90a4-d3c84c4dca53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_naprendszer_urkutatas_exobolygo_beta_pictoris_c","timestamp":"2020. október. 07. 20:06","title":"Most először láthat ilyet: elkészült az első (közvetlen) fotó egy Naprendszeren kívüli bolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump egy Twitter-üzenetben állította le a korábban beharangozott mentőcsomagot, amivel szinte mindenkit meglepett. Aztán tett gyorsan egy új ajánlatot, de az csak töredéke az eredeti terveknek. ","shortLead":"Donald Trump egy Twitter-üzenetben állította le a korábban beharangozott mentőcsomagot, amivel szinte mindenkit...","id":"20201007_Trump_ismet_meglepett_mindenkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a530e-9109-41f7-9b3c-e1cff713b52b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Trump_ismet_meglepett_mindenkit","timestamp":"2020. október. 07. 12:20","title":"Trump ismét meglepett mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint az egyetem kancellárjának a szerepe a fizetéseknél mindössze bürokratikus, nem áll jogában visszatartani vagy késleltetni a béreket.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint az egyetem kancellárjának a szerepe a fizetéseknél mindössze bürokratikus, nem...","id":"20201007_tasz_szfe_szarka_gabor_kancellar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ef4bcd-949e-4aa6-810b-c621d743c52d","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tasz_szfe_szarka_gabor_kancellar","timestamp":"2020. október. 07. 13:15","title":"TASZ: Az SZFE kancellárjának nincs joga visszatartani a munkabéreket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9578f790-8938-470d-a53e-3c45cdd177e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami még inkább meglepő, hogy fiatalok az inkább oltásellenesek. ","shortLead":"Ami még inkább meglepő, hogy fiatalok az inkább oltásellenesek. ","id":"20201006_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_felmeres_magat_a_koronavirussal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9578f790-8938-470d-a53e-3c45cdd177e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3ecfa1-40f7-426a-b631-8b5a5a352e47","keywords":null,"link":"/elet/20201006_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_felmeres_magat_a_koronavirussal_szemben","timestamp":"2020. október. 06. 13:36","title":"Egyre több magyar utasítja el, hogy beoltassa magát a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","shortLead":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","id":"20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a44a0-4b9b-4390-bf66-8601386088f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","timestamp":"2020. október. 07. 07:28","title":"Népszava: a kormány fizetne az oroszok helyett a fővárosnak a 3-as metró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet, hogy a járatot leállították.\r

","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet...","id":"20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de490c-ef90-48e3-8063-3bbffaae9d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","timestamp":"2020. október. 07. 12:37","title":"A kormányhivatal eljárást indított a BKK szellemjáratára eladott jegyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]