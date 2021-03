Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett át az új jogviszonyba. Európai vakcinasegély érkezik Csehországba, Szlovákiába és Ausztriába. Különleges levelet kapott Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett...","id":"20210304_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e4bc2-233e-45a7-87c8-c98889b14984","keywords":null,"link":"/360/20210304_Radar_360","timestamp":"2021. március. 04. 08:00","title":"Radar 360: Merre tart a Fidesz európai képviselőcsoportja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagos otthoni számítógépekben sincs annyi memória, mint amennyit az Asus pakolhat a még bemutatásra váró ROG Phone 5-be.","shortLead":"Átlagos otthoni számítógépekben sincs annyi memória, mint amennyit az Asus pakolhat a még bemutatásra váró ROG Phone...","id":"20210302_asus_rog_phone_5_18_gb_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b32dd3b-865c-4a3d-96ba-1e79733f7d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_asus_rog_phone_5_18_gb_ram","timestamp":"2021. március. 02. 11:43","title":"Ez számítógépben is sok: 18 GB RAM kerülhet az Asus legújabb telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9fd13a-29b5-414e-8149-b1e67869e79e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget. A németek most más eszközökkel kísérlik meg befogni az iparág legnagyobb szereplőjét, az amerikai Nike-t.","shortLead":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget...","id":"202108__adidasleepites__athleisure__apandemia_hatasa__karcsusitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9fd13a-29b5-414e-8149-b1e67869e79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ebefef-e9ba-4e4d-82d2-e92001d3d595","keywords":null,"link":"/360/202108__adidasleepites__athleisure__apandemia_hatasa__karcsusitas","timestamp":"2021. március. 02. 13:10","title":"Az Adidas nagyjából feleannyiért adhatja el a Reebokot, mint amennyiért vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék) voksolt a változtatások mellett és 28 (15,9 százalék) ellene. Ez azt jelenti, hogy bekövetkezett az, amitől Orbán Viktor a frakciótagságukat függővé tette.","shortLead":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék...","id":"20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d13b53a-dfe3-4e7c-a57d-13027094ae0b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","timestamp":"2021. március. 03. 11:05","title":"A Néppárt megszavazta az új eljárási szabályokat, a Fidesz kilép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo szerint 2023 előtt nem érkezik majd meg a régóta várt hajlítható iPhone, és nagyobb is lehet, mint amekkorára eddig számítottunk.","shortLead":"Ming-Chi Kuo szerint 2023 előtt nem érkezik majd meg a régóta várt hajlítható iPhone, és nagyobb is lehet, mint...","id":"20210302_apple_hajilthato_iphone_osszecsukhato_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048fda54-cbf1-42c8-8ecc-e44469d43ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_apple_hajilthato_iphone_osszecsukhato_iphone","timestamp":"2021. március. 02. 19:03","title":"Még két év: 2023-ra várja az összecsukható iPhone-t az Apple-elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","shortLead":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","id":"20210303_Pecs_poszt_szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3d852-ae50-400f-96d7-b394216971f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Pecs_poszt_szinhaz","timestamp":"2021. március. 03. 19:21","title":"Pécs önállóan szervezne színházfesztivált a POSZT helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy hosszú folyamat fejeződött be, a Fidesznek nincs helye az európai kereszténydemokraták között, írják a mértékadó német és osztrák lapok.","shortLead":"Egy hosszú folyamat fejeződött be, a Fidesznek nincs helye az európai kereszténydemokraták között, írják a mértékadó...","id":"20210304_Igy_latja_a_nemzetkozi_sajto_a_Neppart_es_a_Fidesz_szakitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f708136-6214-45d1-bd47-8bead3eaeedf","keywords":null,"link":"/360/20210304_Igy_latja_a_nemzetkozi_sajto_a_Neppart_es_a_Fidesz_szakitasat","timestamp":"2021. március. 04. 07:40","title":"Így látja a nemzetközi sajtó a Néppárt és a Fidesz szakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szeretnék elérni a pedagógusok, hogy szerepeljenek az oltási tervben, egyelőre csak töredéküknek jutott vakcina.\r

\r

","shortLead":"Hiába szeretnék elérni a pedagógusok, hogy szerepeljenek az oltási tervben, egyelőre csak töredéküknek jutott...","id":"20210302_pedagogusok_oltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c796ab46-0a72-47ae-afa9-d302cf709651","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_pedagogusok_oltasa","timestamp":"2021. március. 02. 22:06","title":"6 ezer pedagógust oltottak be eddig a 195 ezerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]