[{"available":true,"c_guid":"32451790-0234-4d1b-b546-e6ef219dd71f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FlixOnline nevű alkalmazás szinte megszólalásig hasonlít a Netflixre. Ez a szolgáltatás viszont egyáltalán nem szórakoztatásra készült.","shortLead":"A FlixOnline nevű alkalmazás szinte megszólalásig hasonlít a Netflixre. Ez a szolgáltatás viszont egyáltalán nem...","id":"20210409_android_malware_virus_kartevo_flixonline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32451790-0234-4d1b-b546-e6ef219dd71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58964a8-8539-47ef-8125-dde367397cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_android_malware_virus_kartevo_flixonline","timestamp":"2021. április. 09. 10:33","title":"Két hónap ingyenfilmezést ígér egy új androidos app, de nagy bajt csinál vele, ha telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesznek küldött kérdései miatt került a magyar közmédia kereszttüzébe Franziska Tschinderle, az osztrák Profil című hetilap munkatársa. Az ügy a politika legmagasabb szintjeit is elérte, az osztrák külügyminiszter telefonon hívta fel miatta magyar kollégáját, Szijjártó Pétert. Christian Rainer, a Profil főszerkesztője a hvg.hu-nak adott interjújában elmondta, miért volt fontos számukra a nyilvánosság elé állni, mit gondol a magyar sajtószabadságról és mit kérdezne Orbán Viktor miniszterelnöktől, ha lehetőséget kapna rá. ","shortLead":"A Fidesznek küldött kérdései miatt került a magyar közmédia kereszttüzébe Franziska Tschinderle, az osztrák Profil című...","id":"20210409_Profil_foszerkeszto_Cristian_Rainer_sajtoszabadsag_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa412c4-39d9-4024-b4fe-2266afb0aa5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Profil_foszerkeszto_Cristian_Rainer_sajtoszabadsag_interju","timestamp":"2021. április. 09. 17:00","title":"Profil-főszerkesztő: Ami történt, nemcsak az egyik újságíróm elleni fenyegetés, hanem támadás a sajtószabadság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2428055b-744a-44db-880c-3f978041190b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1976-ban készült filmjével Szomjas György a magyar pusztán új műfajt teremtett. A film nagy közönségsiker lett, több mint 600 ezren váltottak rá jegyet.","shortLead":"1976-ban készült filmjével Szomjas György a magyar pusztán új műfajt teremtett. A film nagy közönségsiker lett, több...","id":"20210409_Talpuk_alatt_futyul_a_szel_Filmio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2428055b-744a-44db-880c-3f978041190b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aeb191-e949-483e-bf85-b3733155c51a","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Talpuk_alatt_futyul_a_szel_Filmio","timestamp":"2021. április. 09. 15:57","title":"Szerda éjfélig ingyen megtekinthető Szomjas György filmje, a Talpuk alatt fütyül a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","shortLead":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","id":"20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86429148-1a4d-4f28-833a-4e0173b68139","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","timestamp":"2021. április. 08. 19:03","title":"Az Apple-t is elérte a globális hiány, visszafogják egyes MacBook- és iPad-modellek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester leszögezte, hogy nem költözik sehová a Szabolcs utcai kórház – cserébe az önkormányzat kész átadni egy ingatlant a kormánynak.","shortLead":"A főpolgármester leszögezte, hogy nem költözik sehová a Szabolcs utcai kórház – cserébe az önkormányzat kész átadni...","id":"20210408_karacsony_gergely_diakvaros_szabolcs_utcai_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ab79da-5218-4cc6-9b9b-2152ea31a94f","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_karacsony_gergely_diakvaros_szabolcs_utcai_korhaz","timestamp":"2021. április. 08. 18:50","title":"Karácsony: A kormánynak kedves stadiont is érinteni fogja, ha Diákváros helyett kínai elit kampusz épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős összeggel, akár több, mint 10 százalékkal is megnövelheti a hitel teljes visszafizetendő összegét, ha az adós a moratórium teljes időszaka alatt felfüggesztette a hiteltörlesztést. Az ok egyszerű: bár a moratórium alatt felszámított kamat nem tőkésíthető, mivel a hitelek törlesztője nem emelkedhet, ezért a megnövekedett futamidő miatt tovább fizetjük a kamatot a bank pénzére.","shortLead":"Jelentős összeggel, akár több, mint 10 százalékkal is megnövelheti a hitel teljes visszafizetendő összegét, ha az adós...","id":"20210410_Minel_tovabb_maradunk_a_moratoriumban_annal_tobbet_fizetunk_kesobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5afdbc-c1b1-4506-aa95-e826e9b895c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210410_Minel_tovabb_maradunk_a_moratoriumban_annal_tobbet_fizetunk_kesobb","timestamp":"2021. április. 10. 07:30","title":"Minél tovább maradunk a moratóriumban, annál többet fizetünk később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87965de-9c36-4806-9a65-52fb6cc09a5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök éjjel, nagyjából fél órával éjfél előtt hiba ütötte fel a fejét a Facebook-birodalom szolgáltatásaiban. 15 perc alatt sikerült elhárítani.","shortLead":"Csütörtök éjjel, nagyjából fél órával éjfél előtt hiba ütötte fel a fejét a Facebook-birodalom szolgáltatásaiban. 15...","id":"20210408_nincs_facebook_leallas_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87965de-9c36-4806-9a65-52fb6cc09a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1046b1df-efb4-4714-bef1-8a72360417bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_nincs_facebook_leallas_hiba","timestamp":"2021. április. 08. 23:31","title":"Leállt a Facebook, a Messenger és az Instagram is [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","id":"20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f03b32-4889-4679-a138-3ffd9b11a989","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","timestamp":"2021. április. 08. 19:39","title":"Elhunyt Szomjas György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]