[{"available":true,"c_guid":"03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett posztolni arról, hogy milyen menő a Grok 3.","shortLead":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett...","id":"20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e.jpg","index":0,"item":"61cce37e-f345-4277-b6b4-15dc46f7d5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","timestamp":"2025. február. 16. 22:05","title":"Kedd hajnalban debütál Elon Musk chatbotjának legfrissebb demóverziója az X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bd021e-a77a-4bac-bcc3-ccbb7e62f8b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tajvani kormány több mint 100 ezer hüllőre tűzött ki vérdíjat.","shortLead":"A tajvani kormány több mint 100 ezer hüllőre tűzött ki vérdíjat.","id":"20250217_tajvan-zold-leguan-invazio-fejvadasz-csuzli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06bd021e-a77a-4bac-bcc3-ccbb7e62f8b8.jpg","index":0,"item":"b1b4b419-e48b-4400-97d3-71c7ef5706c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_tajvan-zold-leguan-invazio-fejvadasz-csuzli","timestamp":"2025. február. 17. 12:30","title":"Elszabadult zöld leguánok tartják rettegésben Tajvant, a fejvadászok csúzlival vették fel a harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","shortLead":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","id":"20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"fe692c0a-def3-4747-890f-154559f3eb50","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","timestamp":"2025. február. 15. 21:53","title":"Leégett egy állatmenhely, több állat bent égett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmányokat Joe Biden állította le, Trump ismét engedélyezte.","shortLead":"A szállítmányokat Joe Biden állította le, Trump ismét engedélyezte.","id":"20250216_Ujra-nehezbombak-erkeztek-Izraelbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"6900622c-384d-462f-b147-046e6c383b3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Ujra-nehezbombak-erkeztek-Izraelbe","timestamp":"2025. február. 16. 11:43","title":"Újra nehézbombák érkeztek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt valami, amit nyugodtan felírhatott volna egy WC-papírra is”.","shortLead":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt...","id":"20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c65eaefd-90a6-4953-8949-0b5a1df2416d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","timestamp":"2025. február. 16. 12:49","title":"Nagy Márton minisztériuma beszólt Magyar Péteréknek: Megijedtek attól, hogy már látszanak a fordulat jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Destabilizációs kísérletek vannak Szerbiában és Magyarországon is Orbán Viktor szerint, de az együttműködés szembeszélben is működött, most pedig jön a hátszél.","shortLead":"Destabilizációs kísérletek vannak Szerbiában és Magyarországon is Orbán Viktor szerint, de az együttműködés...","id":"20250217_orban-viktor-alekszandar-vucsics-szerbia-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305.jpg","index":0,"item":"a2784c59-6f13-47d4-9a06-acd0dfa79ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_orban-viktor-alekszandar-vucsics-szerbia-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. február. 17. 17:17","title":"„Van egy nagy közös tervünk: építünk egy olajvezetéket” – Vucsics–Orbán-sajtótájékoztató a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei orvostechnikai minősítésű okosórája, az akár egészségpénztári számlára is megvásárolható Watch D2.","shortLead":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei...","id":"20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d.jpg","index":0,"item":"8fe5dc80-6c2d-4e99-8894-524b27080133","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 17:00","title":"Pumpál, elszorít, életet menthet: teszten a rendes vérnyomásmérős Huawei Watch D2 okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]