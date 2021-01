Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.

Hatan vettek körül Nápolyban egy pizzafutárt, hogy megszerezzék a robogóját. Egy közelben lakó a telefonjával fel is vette, ahogyan a két robogóval érkező banda tagjai elkezdik taszigálni a sárga ételhordó hátizsákot viselő motorost, majd ütni-rúgni kezdik. Hiába minden próbálkozása, hogy ellenálljon, végül a földre kerül, és elveszik a munkaeszközét.

Az eset vasárnap este történt és a Corriere.it szerint a felvétel készítője nem riasztotta a rendőrséget, ehelyett felrakta a netre a videót, amelyet viszont végül olyan sokan osztottak meg, hogy egy rádiós műsorvezető kezdeményezése nyomán gyűjtés is indult a pórul járt futárnak.

Az ötvenéves férfiról, Gianni Lancianóról azóta kiderült, hogy családos ember, szakmája szerint hentes, de munkanélküli lett, ezért állt ételszállítónak. A rádiós negyven perc alatt 5-10 eurós adományokból 11 ezer eurót gyűjtött össze a férfinak, aki az ellene elkövetett bűncselekmény után egyből visszaállt a munkába, csak immár autóval folytatta a kiszállítást. (Volt egy nagyobb adományozó is: Mohamed Fares, a Lazio focistája 2500 eurót ajánlott fel.)

A támadásról készült videót Francesco Emilio Borrelli városi tanácsos azzal osztotta meg a rendőrséggel, hogy azonnali intézkedést kér. A nyomozók rövid időn belül el is fogtak öt embert az elkövetők közül, és a motort is visszaszerezték a futárnak, helyesebben a lányának, mert az ő járgányával dolgozott a férfi.

Hétfőn már Lanciano is nyilatkozott a Corrierrének, és elmondta, mindenkinek köszöni a felé áradó szolidaritást, de ő csak egy biztos munkára vágyik, hogy nyugodtan élhessen és adózhasson, ahogyan mindig is tette. Az adományokról azt mondta, nagyon köszöni, de nem szeretne hasznot húzni a nápolyiak jóindulatából. A rablásról szólva arról beszélt: dühös, de közben sajnálja is az elkövetőket, hiszen még kölykök. De persze nem szabadna ilyen kegyetlenül viselkedniük.