[{"available":true,"c_guid":"1ded3710-d27a-4d17-8095-4bd0a620e0ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Februártól teszi elérhetővé a Honor a hazai piacon a Magic7-sorozat középkategóriás tagját, a Honor Magic7 Lite-ot.","shortLead":"Februártól teszi elérhetővé a Honor a hazai piacon a Magic7-sorozat középkategóriás tagját, a Honor Magic7 Lite-ot.","id":"20250102_honor-magic7-lite-okoselefon-specifikacio-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ded3710-d27a-4d17-8095-4bd0a620e0ff.jpg","index":0,"item":"4ddce81e-49ff-46e9-9a31-1e94ddc05c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_honor-magic7-lite-okoselefon-specifikacio-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 02. 16:03","title":"6600 mAh lett, maradhat? Hatalmas akkumulátorral debütált a Honor középkategóriás mobilja, a Magic7 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e11110-ca13-4ad0-8489-26e32f9c5539","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a háromdiplomás nő indulatból ölte meg az anyját, és nem nagy a szökés veszélye.","shortLead":"A bíróság szerint a háromdiplomás nő indulatból ölte meg az anyját, és nem nagy a szökés veszélye.","id":"20250102_csepeli-anyagyilkossag-gyanusitott-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51e11110-ca13-4ad0-8489-26e32f9c5539.jpg","index":0,"item":"cd7af9a5-c265-4422-9c94-fb6f7125b5a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_csepeli-anyagyilkossag-gyanusitott-birosag","timestamp":"2025. január. 02. 15:39","title":"Nem tartóztatták le a csepeli anyagyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","shortLead":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","id":"20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"02129a73-d00c-4beb-b181-4bb5d6b1877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","timestamp":"2025. január. 02. 16:28","title":"Magyar Péter szerint már április végén előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres műhold-Föld internete.","shortLead":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres...","id":"20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee.jpg","index":0,"item":"31153ae0-3a79-46d4-9f0c-dc22d7dd6f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","timestamp":"2025. január. 03. 17:03","title":"Kipróbálták a 100 gigabites internetet – és működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a512c0fc-b418-4286-baa9-7186aa478cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezére úgy véli, az a dolguk, hogy kezdeményezzék az előrehozott választásokat, úgyhogy így tesznek. ","shortLead":"A DK vezére úgy véli, az a dolguk, hogy kezdeményezzék az előrehozott választásokat, úgyhogy így tesznek. ","id":"20250103_gyurcsany-ferenc-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a512c0fc-b418-4286-baa9-7186aa478cc6.jpg","index":0,"item":"81c602b6-c76b-4eb7-bb68-ef9329c9727f","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_gyurcsany-ferenc-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:19","title":"Magyar Péter után most Gyurcsány Ferenc is előrehozott választást akar, a DK kezdeményezi az Országgyűlés feloszlatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január elsejével a Gazprom nem exportál tovább gázt Ukrajnán keresztül, így a magát Dnyeszter Menti Köztársaságnak nevező orosz bábállamba sem küld többet, bár ha akarna, megtehetné.","shortLead":"Január elsejével a Gazprom nem exportál tovább gázt Ukrajnán keresztül, így a magát Dnyeszter Menti Köztársaságnak...","id":"20250103_moldova-transznisztria-gazellatas-gazprom-moszkva-tiraszpol-chisinau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9.jpg","index":0,"item":"dfcbf621-379b-47a0-b400-156d283840db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_moldova-transznisztria-gazellatas-gazprom-moszkva-tiraszpol-chisinau","timestamp":"2025. január. 03. 18:05","title":"A moldovai orosz kamuállam vezetői nem kérnek az uniós gázból, pedig nekik semmilyen sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökhöz legközelebb álló csapat vezeti az NB I.-et, de alig van náluk magyar, saját nevelés pedig még kevesebb.","shortLead":"A miniszterelnökhöz legközelebb álló csapat vezeti az NB I.-et, de alig van náluk magyar, saját nevelés pedig még...","id":"20250103_orban-szabaly-felcsut-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884.jpg","index":0,"item":"d4b32bc8-e1dd-4bb1-9428-c8c06c99484e","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_orban-szabaly-felcsut-foci","timestamp":"2025. január. 03. 09:22","title":"Orbán szabályát szegi meg a Felcsút: alig van magyar a csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21bf584-a827-4081-b0d8-1d3817808196","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A fejlett világban az emberek a szükségleteiknél többet vásárolnak. Miért viselkednek így, és milyen következményei vannak a túlfogyasztásnak? – erről szól a Netflix dokumentumfilmje, amelyben jelentős szerepet kap a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A fejlett világban az emberek a szükségleteiknél többet vásárolnak. Miért viselkednek így, és milyen következményei...","id":"20250102_hvg-netflix-a-shopping-osszeeskuves-dokumentumfilm-tulfogyasztas-szemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a21bf584-a827-4081-b0d8-1d3817808196.jpg","index":0,"item":"80f59c90-82c1-4821-a8a2-66261e5a6e6d","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg-netflix-a-shopping-osszeeskuves-dokumentumfilm-tulfogyasztas-szemet","timestamp":"2025. január. 02. 19:30","title":"Higgyünk MI-Sachának? Nem tesz jót a Netflix kreatív filmjének a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]