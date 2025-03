Egy egykori keletnémet Stasi-tiszt, Matthias Warnig azon dolgozik, hogy amerikai befektetők bevonásával indítsák újra az Északi Áramlat 2 gázvezetéket – írja a Financial Times, a tárgyalásokra rálátó forrásokra hivatkozva. A lap megjegyzi, a hír jól mutatja a Donald Trump vezette kormányzat és Moszkva közeledését.

Warnig 2023-ig a Gazprom, a Kreml által vezetett gázipari óriáscég Északi Áramlat 2 anyavállalatának vezetéséért volt felelős. A lap értesülései szerint a cél, hogy amerikai üzletemberek bevonásával teremtsék meg a terv pénzügyi hátterét, ezzel is elősegítve az ukrajnai háború lezárását, illetve erősítsék az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatát. A lap forrása azt is közölte, hogy egy befektetői konzorcium már kidolgozta a Gazprommal kötendő szankciók utáni megállapodás körvonalait. Arról viszont nem beszélt, hogy milyen vállalatok vagy üzletemberek lehetnek érintettek.

A lap állításai szerint a tervről uniós elöljárók is tudnak, akik azonban aggódva tekintenek a dologra. Nem kis részben azért, mert a terv megvalósulása esetén az Egyesült Államok példátlan hatalommal rendelkezne az európai energiapiacon, pont akkor, amikor a cél az orosz energiahordozóktól való leválás. Január végén például Andrzej Duda, lengyel elnök nyilatkozott arról, hogy az Északi Áramlatot egy az egyben le kéne bontani, mert veszélyt jelent Európára.

A Financial Times megjegyzi, hogy a vezeték újraindításához több problémát is le kéne küzdeni. Amerikának meg kéne szüntetni az oroszokkal szembeni szankciókat, Oroszországnak újra kéne indítania a korábban leállított gáztranzitot, mindemellett Németországnak is bele kéne egyeznie abba, hogy átengedi a gázt a potenciális uniós vásárlók irányába.

A lap értesüléseit Warnig tagadta, állítása szerint egyetlen politikussal vagy gazdasági szereplővel sem tárgyalt az ügyben és mindenben követte a szankcionált személyekre vonatkozó szabályokat. Warnig még a ‘90-es években lett Putyin jóbarátja Szentpéterváron. Az orosz inváziót azonban „hihetetlen hibának” minősítette. Az üzletembert 2022-ben az USA az Északi Áramlat 2-t menedzselő német céggel együtt szankciós listára helyezte.

Még 2022 szeptemberének végén történt, hogy tisztázatlan eredetű robbanások következtében kilyukadt az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték, a tettesek máig ismeretlenek, de szinte azonnal felmerült, hogy az oroszok állnak a támadás hátterében. Igaz, később olyan verzió is született, miszerint az amerikaiak tették. Pár hónappal később aztán felmerült, hogy az ukránok állnak az akció mögött. Az ügyben Dánia és Svédország is nyomozott, tavaly februárban azonban mind a két ország lezárta a nyomozást. Hivatalos felelős így továbbra sincs.

Nyitóképen az Északi Áramlat második ágának fektetése Rügen szigeténél, forrás: AFP/Bernd Wuestneck