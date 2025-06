Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eba50c6b-4930-435c-ae9c-ed4f1f93a003","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia kutatók vették górcső alá, mikor jelentkezik a nemi szakadék a fiúk és a lányok matematikai teljesítménye között – és mi állhat ennek hátterében. A megállapítások segíthetnek, hogy ezeket a különbségeket a jövőben le lehessen küzdeni az oktatásban.","shortLead":"Francia kutatók vették górcső alá, mikor jelentkezik a nemi szakadék a fiúk és a lányok matematikai teljesítménye...","id":"20250612_gyerekek-matematikai-kepessegek-nemek-kozti-kulonbsegek-okok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eba50c6b-4930-435c-ae9c-ed4f1f93a003.jpg","index":0,"item":"c8146a79-ca61-4706-b281-cfd39011a24e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_gyerekek-matematikai-kepessegek-nemek-kozti-kulonbsegek-okok-vizsgalat","timestamp":"2025. június. 12. 11:05","title":"Miért maradnak le a lányok matematikából? Megvizsgáltak 2,7 millió gyereket, és megdöbbentő válasz született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86399e6-5caa-4c47-9a44-fcd22563ca9f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt nem mondta az elnök, hogy megbocsát-e.","shortLead":"Azt nem mondta az elnök, hogy megbocsát-e.","id":"20250611_donald-trump-elon-musk-megbanas-szep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e86399e6-5caa-4c47-9a44-fcd22563ca9f.jpg","index":0,"item":"5c6e59ad-8bc8-4363-9b84-9156a692ce25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_donald-trump-elon-musk-megbanas-szep","timestamp":"2025. június. 11. 19:01","title":"Trump szerint szép dolog, hogy Musk megbánta, amit róla mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","shortLead":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","id":"20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd.jpg","index":0,"item":"5bdfe981-26bf-4de9-8afe-98dec579da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","timestamp":"2025. június. 12. 09:14","title":"Súlyosabb büntetést kapott az istállóban rabszolgákat tartó házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","shortLead":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","id":"20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123.jpg","index":0,"item":"ef7f5a33-7726-4be1-afa8-8c98e8ef8a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","timestamp":"2025. június. 11. 08:47","title":"A szokásosnál melegebb nyár Ázsiában csúcsra járathatja az így is virágzó amerikai LNG-exportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","shortLead":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","id":"20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d.jpg","index":0,"item":"82ea702b-9d3b-4a67-aada-0d1d22a0a8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","timestamp":"2025. június. 12. 10:59","title":"Diákok játszották el a tüntetőket, akiket „felszámolt” a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","shortLead":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","id":"20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a.jpg","index":0,"item":"ac0f0045-3dff-4c3f-875a-0496f0b918b9","keywords":null,"link":"/sport/20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","timestamp":"2025. június. 12. 20:43","title":"Kevin De Bruyne a Napoliban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is, Visszhang néven. A kormányfő diszkóliberálisnak nevezte Magyar Pétert, aki válaszában vitára hívta a miniszterelnököt.","shortLead":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is...","id":"20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"33b0ffe5-7e3d-42e5-ba86-4a58991820f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. június. 11. 11:02","title":"Valóban létezik tiszás Visszhang-csoport, de a párt szerint másként működik, mint a Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d620d2a1-e236-42b5-bc3f-877d919a105d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elnök a felesége társaságában tekintette meg az előadást.","shortLead":"Az elnök a felesége társaságában tekintette meg az előadást.","id":"20250612_donald-trump-kennedy-center-nyomorultak-kifutyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d620d2a1-e236-42b5-bc3f-877d919a105d.jpg","index":0,"item":"1ded9ab0-7d21-4c88-9622-77dfa84e9e9c","keywords":null,"link":"/elet/20250612_donald-trump-kennedy-center-nyomorultak-kifutyules","timestamp":"2025. június. 12. 16:45","title":"Kifütyülték Donald Trumpot a Nyomorultak premierjén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]