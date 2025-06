Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d907a75f-cf41-4199-bf8c-8b8a901126e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Polo Edition 50 egy gazdagon felszerelt limitált szériás születésnapi modell.","shortLead":"A Volkswagen Polo Edition 50 egy gazdagon felszerelt limitált szériás születésnapi modell.","id":"20250612_stilusosan-unnepli-a-vw-a-polo-50-szuletesnapjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d907a75f-cf41-4199-bf8c-8b8a901126e7.jpg","index":0,"item":"66c070d4-c46d-409b-b677-65678bda1f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_stilusosan-unnepli-a-vw-a-polo-50-szuletesnapjat","timestamp":"2025. június. 12. 07:21","title":"Stílusosan ünnepli a VW a Polo 50. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei egy olyan rendszer kifejlesztésében vettek részt, ami segít mérsékelni a tehenészetek környezetkárosító hatását.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei egy olyan rendszer kifejlesztésében vettek részt, ami segít mérsékelni a tehenészetek...","id":"20250612_teheneszet-metan-megkotese-kornyezetkarositas-kibocsatas-globalis-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb.jpg","index":0,"item":"0ebf785c-aedb-4828-b980-b6c5d3d985e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_teheneszet-metan-megkotese-kornyezetkarositas-kibocsatas-globalis-felmelegedes","timestamp":"2025. június. 12. 16:03","title":"Megköti a metán 80 százalékát, üzemanyagot csinál belőle egy új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a0d8d-0cfc-441b-8fc5-c0379218d806","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tulajdonos nehézkes eladással, ingatlanja értékének csökkenésével, a vevő szigorúbb hitelfeltételekkel, a társadalom pedig növekvő korrupcióval szembesülhet.","shortLead":"A tulajdonos nehézkes eladással, ingatlanja értékének csökkenésével, a vevő szigorúbb hitelfeltételekkel, a társadalom...","id":"20250612_ingatlan-telepulesvedelmi-torveny-ingatlanpiac-hitel-korrupcio-aggodalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a91a0d8d-0cfc-441b-8fc5-c0379218d806.jpg","index":0,"item":"7b469805-b827-43b0-83de-a10e09852fe9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-telepulesvedelmi-torveny-ingatlanpiac-hitel-korrupcio-aggodalmak","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Hazavághatja az ingatlanpiacot a településvédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","shortLead":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","id":"20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3.jpg","index":0,"item":"def37b03-b896-447b-beaf-bce6ace1e75d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","timestamp":"2025. június. 11. 11:45","title":"22 milliárd forintos kutatási központot adott át a Samsung SDI akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek racionalizálásként tálalni, a lépéssel épp az a típusú tudománykommunikáció szenvedhet csorbát, amely eddig népszerűvé tette az egyes NASA-missziókat.","shortLead":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek...","id":"20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8.jpg","index":0,"item":"7cbfd120-dfe8-4282-9323-fda1d470147f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","timestamp":"2025. június. 12. 10:03","title":"Bezárásokat jelentett be a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány mellett működő védelmi, tudományos és technológiai kutatóintézet (DSTL) fejlesztette ki hadiipari partnervállalatokkal közösen.","shortLead":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány...","id":"20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22.jpg","index":0,"item":"5c8fe7d4-640f-4d44-a76a-cd4239aae393","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Titkos orosz szenzorokat találtak a vizekben, különleges robotokat vet be a brit haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok a panasz: felszívódó futárok, eltűnő csomagok, néma ügyfélszolgálat. Az NKFH vizsgálni kezdte a Temu hazai futárcégét, az iMile Hungary-t.","shortLead":"Sok a panasz: felszívódó futárok, eltűnő csomagok, néma ügyfélszolgálat. Az NKFH vizsgálni kezdte a Temu hazai...","id":"20250612_temu-imile-hungary-futarceg-hazhozszallitas-fogyasztovedelmi-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e.jpg","index":0,"item":"727d741b-e0a7-492d-b316-9c89b58f966c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_temu-imile-hungary-futarceg-hazhozszallitas-fogyasztovedelmi-vizsgalat","timestamp":"2025. június. 12. 12:46","title":"Rászálltak a fogyasztóvédők a Temu új hazai futárcégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896df82f-566a-4b83-8aae-db8194da30bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselőt kitiltották az ülésekről, de a ruhatárban leadhatta a voksát. A Demokratikus Koalíció és az MSZP Polt Péter ellen tiltakozva távol maradt a szavazástól.","shortLead":"A független országgyűlési képviselőt kitiltották az ülésekről, de a ruhatárban leadhatta a voksát. A Demokratikus...","id":"20250611_Hadhazy-Akos-ezuttal-is-csak-a-Parlament-ruhataraban-szavazhatott-Polt-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/896df82f-566a-4b83-8aae-db8194da30bc.jpg","index":0,"item":"59807b53-25a9-41fa-b800-df4686549d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Hadhazy-Akos-ezuttal-is-csak-a-Parlament-ruhataraban-szavazhatott-Polt-","timestamp":"2025. június. 11. 12:04","title":"Hadházy Ákos ezúttal is csak a Parlament ruhatárában szavazhatott Polt Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]