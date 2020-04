Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban fokozottan ügyelni kell a takarításra is. Bár koronavírus ellen még nem tesztelték a természetes összetevőjű tisztítószereket, zölden is hatásosan fertőtleníthetünk.

Sokszor hallottuk manapság, hogy a megfertőződések egy részét az okozza, ha szennyezett kézzel az arcunkhoz érünk. Épp ezért nagyon fontos, hogy fertőtlenítsük azokat a felületeket, amikhez gyakran nyúlunk: a kilincsektől elkezdve a telefonunkon át a távirányítókon keresztül a konyhapultig. A takarítás kulcskérdés a járvány alatt, hiszen a koronavírus fém, papír és műanyag felületeken is életben marad: egy friss kutatás eredményei szerint bizonyos műanyagokon akár 9 napig is eléldegélhet a vírus. Ennek a fontosságára Müller Cecília tisztifőorvos is többször felhívta a figyelmet, ő maga - megfelelő hígítás mellett - hipót javasolt – persze olyan felületeken, amelyek bírják.

A takarítás kérdése pedig a fenntartható életmódot folytatókat is megosztja: elegendő-e a koronavírus ellen a házilag is elkészíthető, természetes összetevőjű tisztítószer, vagy a rendkívüli helyzet okán érdemes inkább a „bolti”, erősebb fertőtlenítőszerhez nyúlni most?

Az elmúlt években egyre többen takarítanak vegyszermentesen és száműznek a háztartásból minden olyan vegyi anyagokat, ami akár az egészségre, akár a környezetre káros lehet, különösen, ha kisgyerekek is vannak a családban. Reneszánszát élik az otthon készíthető tisztítószerek: legyen az ecet, szappan, szódabikarbóna, fertőtlenítéshez pedig gyógyszertári alkohol. De ilyen a citrom és több illóolaj is, amelyeket hatásosnak mondanak a baktériumok, kórokozók és vírusok ellen a teafa, a borsmenta és az eukaliptusz mellett.

Nem mindegy azonban, hogy mit mivel takarítunk most. Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány kezdetétől hangoztatták a szakemberek, hogy a megelőzés érdekében a legfontosabb a jó alapos szappanos kézmosás, mégis a kézfertőtlenítő volt az, amit leginkább elkapkodtak az emberek a drogériákból, pedig a szappan ugyanolyan hatásos. „A legfontosabb kérdés az, hogy egy adott termék rendelkezik-e olyan egyértelmű virucid, vagyis vírusölő tulajdonsággal, ami teljesen meggátolja azt, hogy egy vírus ki tudja fejteni a hatását. Egy tisztításhoz vagy takarításhoz használt öko, bio termék is valamennyire segít. Viszont fontos tudnunk, hogy ha a használt terméknek nincs deklarált virucid hatása, nem lesz teljes a fertőtlenítés” – figyelmeztet Murányi István, a Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség főtitkára. A címkét pedig alaposan nézzük meg: „Az egyes termékeken található antibakteriális és fungicid kifejezések más kórokozók, így a baktériumok vagy a gombák elleni jók. Ezeknek nincs automatikusan vírusölő hatása, hacsak nem állítják magukról, hogy vírusölők. Amennyiben kifejezetten koronavírus ellen keresünk szert és tenni akarunk a járvány megfékezéséért, akkor erre csak az igazolt hatású és engedéllyel rendelkező virucid test- vagy tárgyfelület fertőtlenítők a megfelelőek” – mutat rá.

A magas hőfok azonban vírusölő és egyben zöld is: a rendelkezésünkre álló információk alapján a koronavírus 60°C felett jellemzően elpusztul, ezért azt ajánlja a szakértő, hogy ha tehetjük, a mosogatógépet használjuk és 60 fok felett mossuk ki a ruhákat is. Ebben az esetben bármilyen szokásos, eddig is használt termék megfelel a célnak és nem kell erősebb, vírusölő szerhez nyúlnunk.

Kelendő a pelenkafertőtlenítő is

A Drogerie Markt hvg.hu-nak küldött válaszában azt hangsúlyozta, hogy bár egyre több ökoerméket keresnek a vásárlóik, a kategória jelentősége még nem éri el a hagyományos tisztítószerekét. Mostanába az egyik legnépszerűbb a drogérialánc polcain egy újonnan bevezetett, teafaolaj tartalmú öko felülettisztító termék. „A koronavírus kapcsán a tisztítószereknél kimagasló kereslet-növekedést tapasztalunk. Ez a korlátozások első hetében volt a legnagyobb, ekkor a leginkább a fertőtlenítő hatású hagyományos tisztítószereket keresték a vásárlók, ezt követően azonban mind a hagyományos, mind az öko tisztítószerek ugyanúgy keresték” – nyilatkozta megkeresésünkre Hittner Krisztina, a dm Kft. PR és ügyfélszolgálati csoportvezetője.

A fenntartható és környezetbarát hazai és külföldi háztartási termékek egyik vezető hazai webáruházánál, a Zöldmami.hu-nál is érezhetően megnőtt a kereslet a tisztító- és fertőtlenítőszerek iránt. „Bár alapvetően egy megfelelő, sima szappanos kézmosás is elegendő, a fertőtlenítő szappanok hatékonyak az olyan kórokozók ellen is, mint a kólibaktérium, a szalmonella, az MRSA és a staphylococcus aureus. Ezek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, mint akár a tejsav, ami képes hatástalanítani a kórokozókat” – mondta Palotás Orsolya, a Zöldmami alapítója. De több fogy most náluk a textilpelenkák fertőtlenítéséhez használt környezetbarát mosószerből is, ami már alacsony hőfokon is kifejti a fertőtlenítő hatását és az alapító tapasztalatai alapján egyre többen használják most sima fehér ruhákhoz, ágyneműhöz, lepedőkhöz is.

Nem mindegy, milyen vírust öl a szappan

Murányi István azt is kiemelte kérdésünkre, hogy a magas alkoholtartalmú szerek is hatásosak: „A vírusok ellen úgy lehet harcolni, hogy gyakorlatilag szétszedjük őket. Az eddigi vizsgálatok is azt igazolták, hogy a hipo(klorit), hidrogénperoxid, alkoholok magas koncentrációban úgy hatnak, hogy szétroncsolják az egész vírust darabjaira, így az hatástalan lesz” – magyarázza. Azzal kapcsolatban azonban óvatosságra int, hogy a szappan hatásosabb lenne a fertőtlenítőszereknél, hiszen a vírus külső lipidrétegét oldják le s így bár hatástalanítják, de nem 100 százalékos hatékonyságú a módszer.

A koronavírusra azonban még nem tesztelték a természetes összetevőjű termékeket: „Egy sima szappanra sem írhatják rá, hogy vírusölő, csak akkor, ha letesztelték bizonyos vírusokra és valóban hatásosnak bizonyult ellenük. Jelenleg nem tudok olyan termékről a piacon, amit a COVID-19 vírusra teszteltek volna. Így, ha szerepel is egy terméken, hogy vírusölő, akkor általában megtalálja mellette az ember, hogy H1N1 vagy herpesz: ezekre a vírusokra lettek tesztelve és ezek ellen bizonyult hatásosnak” – mutat rá Palotás Orsolya.

Élelmiszerekkel is érintkező felületek felülettisztítására klórmentes, magas alkoholtartalmú termékeket használnak a zöld háztartást vezetők: „Ezek növényekből előállított alkoholt tartalmaznak. Van olyan, amelyiket le sem kell öblíteni, mert az anyagmaradványok teljesen elpárolognak és semmilyen veszélyt nem jelentenek a gyermekeinkre, ránk vagy a háziállatainkra nézve. Ezekre a termékekre is szigorú szabályozások vonatkoznak és a magyar hatóságok rendszeresen ellenőrzik is ezeket” – magyarázza.