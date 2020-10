Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","shortLead":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","id":"20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca242c70-dd49-4807-81e1-9e6f3efceaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","timestamp":"2020. október. 21. 09:58","title":"A kormány nem szeretné, ha az ellenzéki I. kerület beleszólna a helyi építkezésekbe, ezért új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","shortLead":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","id":"20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76953583-87dd-4eb7-a30c-402a8a295787","keywords":null,"link":"/sport/20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 21. 16:27","title":"Jövő péntektől árulják a jegyeket a válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead novemberben érkezik. ","shortLead":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead...","id":"20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948af675-db60-4e33-9471-8e6712cbdbc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","timestamp":"2020. október. 21. 14:58","title":"A 86 éves Sophia Loren ismét főszerepben – kijött az új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","shortLead":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","id":"20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ff676-1de0-4602-ac67-da3ba0c27c2b","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","timestamp":"2020. október. 20. 18:15","title":"Államilag akkreditált képzés lett a TV2 Akadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a87547-5dbe-4e81-82bf-c3890d8de90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.\r

","shortLead":"A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.\r

","id":"20201021_maszk_bolt_kes_viii_kerulet_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a87547-5dbe-4e81-82bf-c3890d8de90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2c2910-9bf8-4198-9d11-c0e73d83f642","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_maszk_bolt_kes_viii_kerulet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 21. 07:29","title":"Kést rántott, amikor szóltak, hogy vegyen fel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloszlatja a francia kormány a szerdai ülésén a palesztinbarát Cheikh Yassine közösséget, mert az iszlamista csoport „közvetlenül érintett” a történelemtanár meggyilkolásában – jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. ","shortLead":"Feloszlatja a francia kormány a szerdai ülésén a palesztinbarát Cheikh Yassine közösséget, mert az iszlamista csoport...","id":"20201021_franciaorszag_iszlamista_merenylet_samuel_paty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ae9d89-314b-4694-8103-2a28c10bde17","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_franciaorszag_iszlamista_merenylet_samuel_paty","timestamp":"2020. október. 21. 07:10","title":"Üzeneteket váltott a francia tanár gyilkosa és az egyik tanítványának apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","shortLead":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","id":"20201020_borbely_lenard_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6470f-37f8-4fb6-b2bb-d1814d70feb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borbely_lenard_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 19:20","title":"Pozitív lett Csepel polgármesterének koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]