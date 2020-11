Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mateusz Morawiecki elutasította a bizottsági elnök javaslatát a költségvetési feltételrendszer bírósági vizsgálatára.","shortLead":"Mateusz Morawiecki elutasította a bizottsági elnök javaslatát a költségvetési feltételrendszer bírósági vizsgálatára.","id":"20201125_lengyel_kormanyfo_von_der_leyen_unios_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f6ed1b-ceeb-421e-ba5f-fcafa8939ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_lengyel_kormanyfo_von_der_leyen_unios_veto","timestamp":"2020. november. 25. 18:55","title":"A lengyel kormányfő ragaszkodik a vétóhoz, és hallani sem akar Von der Leyen ötletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is meglátogassa.","shortLead":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is...","id":"20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e7e0cc-f65c-4351-b509-d625b90169a7","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","timestamp":"2020. november. 24. 17:58","title":"A járvány sem vetett véget az egyik legkedvesebb hálaadási történetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert a mainstream médiából informálódik.

","shortLead":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert...","id":"20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd9717-75e1-41a6-9456-6398300d3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","timestamp":"2020. november. 24. 18:05","title":"Szijjártó: George Clooney politikai ismeretei korlátosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem utasítják el az iparűzési adó felfüggesztéséről szóló ötletet, hanem nem minősítik azt, amíg nem ismerik a koncepciót és a számításokat – közölte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.","shortLead":"Nem utasítják el az iparűzési adó felfüggesztéséről szóló ötletet, hanem nem minősítik azt, amíg nem ismerik...","id":"20201125_BKIK_ado_budapest_parragh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91aec1-fbae-4a4c-af26-819dd2349a1b","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_BKIK_ado_budapest_parragh","timestamp":"2020. november. 25. 08:32","title":"Cáfolja a BKIK Karácsonyt, nem mondtak nemet Parragh javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","shortLead":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","id":"20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b49b1-fff9-4ee2-b25a-61b03a9496e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","timestamp":"2020. november. 26. 12:43","title":"Merkel: Le kell zárni a síközpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","shortLead":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","id":"20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d5583-e7e3-4390-b945-c952713166bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","timestamp":"2020. november. 26. 12:20","title":"G7: Mészáros Lőrincével felérő vagyona van egy magyarországi testvérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7604153-3e7a-47f3-b317-4f774f5fdbc4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Charles Darwin kézzel írta A fajok eredete című könyvének első vázlatát, amelyből alig maradt fenn néhány oldal az utókor számára. Most ebből tettek közzé kettőt.","shortLead":"Charles Darwin kézzel írta A fajok eredete című könyvének első vázlatát, amelyből alig maradt fenn néhány oldal...","id":"20201124_charles_darwin_a_fajok_eredete_kezirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7604153-3e7a-47f3-b317-4f774f5fdbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507459af-caff-4fa0-ae44-0685ac763814","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_charles_darwin_a_fajok_eredete_kezirat","timestamp":"2020. november. 24. 20:03","title":"Mostantól ön is megnézheti Charles Darwin kéziratát, ami megváltoztatta a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","shortLead":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","id":"20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29576387-1b37-4211-b297-922c52dff8f7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","timestamp":"2020. november. 25. 21:17","title":"20 milliárd forintot szán a kormány a Citadella felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]