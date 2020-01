Teheránt és az Iszlám Államot is kisegítette Trump a Szulejmáni-merénylettel

Szulejmáni a teheráni vezetéssel kevésbé szimpatizáló irániak szemében is valódi hős volt, most pedig mártírrá vált.

A képsorok nemcsak a 41 évvel ezelőtti teheráni követségfoglalást idézhették fel Washingtonban és Trumpban, de a bengázi amerikai misszió elleni 2012-es támadást is, amelyben az USA líbiai nagykövete is meghalt. Trump Twitteren közölt harcias posztjára Khamenei flegmán csak annyit válaszolt: „Tégy, amit akarsz!”

Ha hinni lehet az amerikai sajtóban megjelent cikkeknek, hasonlóan széles opciós listát tettek Trump elé az amerikai tábornokok is. Szulejmáni kivégzését állítólag csupán szélsőséges lehetőségként írták fel a lapra, hogy a háborút zsigerileg ellenző Trump szemében a többi opció racionálisnak tűnjön. Az elnök azonban a legradikálisabb lépésre szánta el magát. A kongresszus illetékeseinek bevonása nélkül elrendelt támadást a Fehér Ház ráadásul két eltérő verzióval is magyarázta. Az egyik szerint közvetlen és azonnali veszélyt előztek így meg, a másik mindössze eljövendő támadások meghiúsításáról szól. A The New York Times újságírója úgy értesült, a fenyegetés „borotvaél-vastagságú” bizonyítékokon nyugodott.

Annyi bizton állítható, hogy

Szulejmáni likvidálása nem egy átgondolt, a tanácsadókkal alaposan megtárgyalt döntés eredménye volt, hanem Trump egoista karakteréből született.

A macsószemléletű Trumpnak persze az is lehetett a szándéka, hogy elvonja a figyelmet az elnöki vádemeléséről, és erőskezű főparancsnoknak állítsa be magát a novemberi elnökválasztásra készülve. 2011-ben ugyanő még Obama akkori államfőt vádolta azzal, hogy ki fog provokálni egy Irán elleni katonai kalandot, újraválasztásának esélyeit növelve.

Trump „passzív héja” – mondta róla egy elemző, hiszen a botcsinálta politikus többször is értelmetlennek nevezte az USA közel-keleti háborúit, de élvezi a katonai pompa és erőfitogtatás minden formáját. Nagyobb baj, hogy nem gondolkozik előre, nem is számol azzal, hogy a tettei ellenlépéseket szíthatnak. Kiszámíthatatlanságát jól jellemzi, hogy tavaly nem reagált a Hormuzi-szorosban olajtankerek ellen elkövetett támadásokra, de még a szaúdi olajlétesítmények elleni példátlan légicsapásokra sem, holott valamennyiben nyilvánvalóan benne volt Irán keze.