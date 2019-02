Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és a másodrendű vádlottat, a Mal Zrt. volt vezérigazgatóját és műszaki vezérigazgató-helyettesét letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Öt vádlottat felmentettek.","shortLead":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és...","id":"20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741624c-d0b1-4439-a369-88bb67c58db1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","timestamp":"2019. február. 04. 13:28","title":"Vörösiszapper: tíz vádlottat bűnösnek mondtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan használják arra a videók alatt található Nem tetszik gombot, hogy trollkodjanak a videók készítőivel. A YouTube most ellenünk lépne fel, több megoldáson is gondolkodnak.","shortLead":"Sokan használják arra a videók alatt található Nem tetszik gombot, hogy trollkodjanak a videók készítőivel. A YouTube...","id":"20190204_youtube_dislike_diszlajk_nem_tetszik_gomb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da7057-c377-4c42-95eb-e07b4fd66ef5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_youtube_dislike_diszlajk_nem_tetszik_gomb","timestamp":"2019. február. 04. 12:33","title":"Olyan megoldás jöhet a YouTube-ra, amitől sokkal jobb hely lesz a videómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár leghamarabb májusban fog először hivatalosan beszélni a Google az Android legújabb, Q néven emlegetett verziójáról, most sok minden kiderült a következő mobilos rendszerről.","shortLead":"Bár leghamarabb májusban fog először hivatalosan beszélni a Google az Android legújabb, Q néven emlegetett verziójáról...","id":"20190205_google_androd_q_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74aa792-0150-40ce-868c-a288470058e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_google_androd_q_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 05. 09:03","title":"Újdonságok kerülnek az Androidba, lesz köztük egy álomfunkció is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. ","shortLead":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. ","id":"20190204_Megvan_Kover_mivel_buntetne_az_ellenzeki_kepviseloket_a_parlamenti_obstrukcioert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d20213-0565-4a75-a0bc-7450ac0e8a29","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megvan_Kover_mivel_buntetne_az_ellenzeki_kepviseloket_a_parlamenti_obstrukcioert","timestamp":"2019. február. 04. 21:55","title":"Megvan, Kövér mivel büntetné az ellenzéki képviselőket a parlamenti tiltakozásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen tényeket. Azért a trollkodásban az almás céget sem kell félteni.","shortLead":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen...","id":"20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebdea27-167b-47d6-b277-dd6c0818449b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","timestamp":"2019. február. 04. 14:03","title":"Megtrollkodták az Apple-t, most épp a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem történt meg, egy stúdióban játszották el az egészet. Most ebbe a konspirációs teóriába került bele egy újabb csavar.","shortLead":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem...","id":"20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec6153-b87d-498e-9a80-8794c7ebd8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. február. 04. 08:03","title":"Olyan összeesküvés-elmélet született a holdra szállásról, hogy még most is csak pislogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","shortLead":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","id":"20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01dae8-0790-4e2b-8c4b-7308e1cd3f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","timestamp":"2019. február. 03. 15:51","title":"Még nem fix Hunvald György polgármester-jelöltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És a Volvo is hasonlóan vélekedik. ","shortLead":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És...","id":"20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b8d59-9b67-4536-bd65-bce8bfa567f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","timestamp":"2019. február. 04. 15:21","title":"Érkeznek az első olyan autók, amelyekkel minden baleset megúszható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]