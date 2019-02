Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e467a2be-648f-47fe-be44-e7ea48727e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szabadság hídnál történt baleset. ","shortLead":"A Szabadság hídnál történt baleset. ","id":"20190204_Baleset_tortent_a_budai_also_rakparton_nagy_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e467a2be-648f-47fe-be44-e7ea48727e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e0b2ae-d76a-4606-93e8-1e76411d8459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_Baleset_tortent_a_budai_also_rakparton_nagy_a_dugo","timestamp":"2019. február. 04. 19:32","title":"Baleset történt a budai alsó rakparton, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A buszvezetők és a szerelők is tömegével váltanak szakmát, ezért keveslik az idénre tervezett 5 százalékos béremelést. Ha marad az ütem, szerintük veszélybe kerülhet a szolgáltatás ellátása.","shortLead":"A buszvezetők és a szerelők is tömegével váltanak szakmát, ezért keveslik az idénre tervezett 5 százalékos béremelést...","id":"20190205_Keves_a_buszvezeto_es_szerelo_aggodik_a_volanos_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb7f790-71f0-4798-ac87-f4c3a489d514","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Keves_a_buszvezeto_es_szerelo_aggodik_a_volanos_szakszervezet","timestamp":"2019. február. 05. 12:58","title":"Kevés a buszvezető és szerelő, aggódik a volános szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük. A hackerek viszont ellenük fordíthatják az eszközt.","shortLead":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük...","id":"20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1da01b-1028-455e-89d5-bc926c925111","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","timestamp":"2019. február. 05. 16:34","title":"Riasztást adtak ki, visszahívnak egy gyerekeknek szánt órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22849370-f229-44f4-b31b-ce1dd47d01fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A gyalogosforgalmat is megtiltották a veszélyessé vált hídon Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű járásában, az encsiben, ezért a pereieknek 25 kilométert kell utazniuk a szomszédos iskolába.","shortLead":"A gyalogosforgalmat is megtiltották a veszélyessé vált hídon Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű járásában...","id":"20190205_Lezartak_a_veszelyes_hidat_elvagtak_a_ket_hatranyos_helyzetu_falut_egymastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22849370-f229-44f4-b31b-ce1dd47d01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e56a880-2a8b-4569-adcf-3a2dbdb41194","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190205_Lezartak_a_veszelyes_hidat_elvagtak_a_ket_hatranyos_helyzetu_falut_egymastol","timestamp":"2019. február. 05. 10:51","title":"Lezárták a veszélyes hidat, elvágtak két hátrányos helyzetű falut egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","shortLead":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","id":"20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe16ba-0d08-4238-8973-9a7d8844ba40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","timestamp":"2019. február. 05. 10:21","title":"Viszlát, dízel, innen nem nagyon van visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","shortLead":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","id":"20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebedb646-bfb5-4fa7-857f-f04790a646a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","timestamp":"2019. február. 04. 16:56","title":"Megint füstölhet a 3-as metró, ne ijedjen meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","shortLead":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","id":"20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167a5acf-e245-4419-af3f-0c5e41837b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","timestamp":"2019. február. 05. 08:21","title":"Itt a Lidl-Auto, már kocsikat is kínál a német diszkont üzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","shortLead":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","id":"20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed6e2d-8a0b-45b8-bbdb-2b9109ce2a02","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","timestamp":"2019. február. 05. 05:28","title":"Csokival és virággal kereste meg a MÁV a vonatról leparancsolt 74 éves nénit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]