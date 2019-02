Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni az egyik atomreaktor aljában található, rendkívül radioaktív anyaghoz. ","shortLead":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni...","id":"20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e958933-6b83-40c0-a13f-78d903429f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","timestamp":"2019. február. 13. 12:33","title":"Leküldtek egy hosszú csövet a fukusimai atomerőmű aljára, megpiszkálták vele az olvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg lehet a napi alvásmennyiséget hatékonyan csökkenteni és így időt nyerni? Egyesek szerint igen. Megmutatjuk, hogyan!","shortLead":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2019. február. 14. 12:25","title":"Kevesebb alvás büntetlenül? Lehetséges, ha okosan csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HVG e heti száma azt vette lajstromba, hogy a kormányfő évértékelő beszédében mely állítások minősülnek hazugságnak vagy féligazságnak, ha szembesítik azokat a tényekkel.","shortLead":"A HVG e heti száma azt vette lajstromba, hogy a kormányfő évértékelő beszédében mely állítások minősülnek hazugságnak...","id":"20190213_Orban_Viktor_parhuzamos_valosaganak_tenykent_talalt_cafolhato_allitasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf02a215-3995-44dd-90cc-9d9a052ca6f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Orban_Viktor_parhuzamos_valosaganak_tenykent_talalt_cafolhato_allitasai","timestamp":"2019. február. 13. 13:16","title":"Orbán Viktor párhuzamos valóságának tényként tálalt cáfolható állításai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ef133c-dd92-4e4b-bc36-d39639f2a35f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még csütörtökön leteszi az esküt Trump jelöltje.","shortLead":"Még csütörtökön leteszi az esküt Trump jelöltje.","id":"20190214_Megszavaztak_William_Barrt_igazsagugyminiszternek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93ef133c-dd92-4e4b-bc36-d39639f2a35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2825aa-2619-4711-b0a8-fb1a06baba52","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Megszavaztak_William_Barrt_igazsagugyminiszternek","timestamp":"2019. február. 14. 21:54","title":"Megszavazták William Barrt igazságügy-miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több szurkoló kórházi ellátásra szorult, miután szerda este az SS Lazio és a Sevilla szimpatizánsai összecsaptak egymással a két labdarúgócsapat csütörtöki Európa Liga-mérkőzése előtt Rómában.","shortLead":"Több szurkoló kórházi ellátásra szorult, miután szerda este az SS Lazio és a Sevilla szimpatizánsai összecsaptak...","id":"20190214_lazio_sevilla_europa_liga_verekedes_serultek_focidrukkerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83fa8244-78df-4032-99d2-2e873875dd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e02916-9d3a-4dcf-bd94-fe8deab35907","keywords":null,"link":"/sport/20190214_lazio_sevilla_europa_liga_verekedes_serultek_focidrukkerek","timestamp":"2019. február. 14. 12:44","title":"Egymásnak estek a Lazio és a Sevilla drukkerei – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra fejlesztett egy különleges alkalmazást.","shortLead":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra...","id":"20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38705b6-5f2d-4197-a39e-938552d78c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","timestamp":"2019. február. 13. 17:03","title":"El sem kell mennie a boltba, a telefonjával is felpróbálhatja a cipőt, amit kinézett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus, az első praktikus írógép és a ma is használatos QWERTY billentyűzetkiosztás megalkotója.","shortLead":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus...","id":"20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e90b9b6-d81a-4bf8-9d97-745d62d205e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","timestamp":"2019. február. 14. 19:43","title":"200 éve született az ember, akinek azt is köszönheti, amit az előbb megnyomott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","shortLead":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","id":"20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92f7334-5863-4dab-bf56-cf784995f9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 14. 15:25","title":"Egy hét után kapott enni az iraki házaspár a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]