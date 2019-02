Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda570f3-410c-405c-bb8d-0fdef347f54e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor Tim Hollo úgy döntött, a zöldek képviselőjelöltjeként indulni akar az ausztráliai parlamenti választáson, elsősorban arra gondolt, hogy majd le kell mondania brit állampolgárságáról. Arról fogalma sem volt, hogy milyen hosszadalmas és bonyolult lesz lemondani egy olyan állampolgárságról, amiről abban sem volt biztos, hogy van neki – írta a The Sydnes Morning Herald. Az utóbbi a magyar állampolgárság volt.","shortLead":"Amikor Tim Hollo úgy döntött, a zöldek képviselőjelöltjeként indulni akar az ausztráliai parlamenti választáson...","id":"20190215_Tobb_mint_egy_evig_harcolt_egy_ausztral_politikus_hogy_lemondjon_magyar_allampolgarsagarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda570f3-410c-405c-bb8d-0fdef347f54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dfde9d-0fa7-42cb-a29c-3cf9f0fcf120","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Tobb_mint_egy_evig_harcolt_egy_ausztral_politikus_hogy_lemondjon_magyar_allampolgarsagarol","timestamp":"2019. február. 15. 17:38","title":"Több mint egy évig harcolt egy ausztrál politikus, hogy lemondjon magyar állampolgárságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"","category":"elet","description":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","shortLead":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","id":"20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3082817b-38cb-4ffb-91b8-5734f5320b2a","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","timestamp":"2019. február. 16. 07:43","title":"Valentin-napi kirándulásra készült, oszló tetemet talált a bakonyi erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","id":"201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2067c771-75e5-416e-9581-d0ef1f0c362e","keywords":null,"link":"/vilag/201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","timestamp":"2019. február. 16. 08:30","title":"A humorban és az üzletben sem ismer tréfát, legújabb poénja, hogy ukrán elnök akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf031953-7dfd-4e3a-b637-953a7cdb2aae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy olyan új járművet, mellyel elvileg egyszerre akár több állami támogatás is igénybe vehető lesz.","shortLead":"Mutatunk egy olyan új járművet, mellyel elvileg egyszerre akár több állami támogatás is igénybe vehető lesz.","id":"20190215_7_uleses_tamogatas_es_zold_rendszam_itt_az_elektromos_vw_abt_transporter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf031953-7dfd-4e3a-b637-953a7cdb2aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c11f3-091d-4e60-9385-a1a9a03c7c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_7_uleses_tamogatas_es_zold_rendszam_itt_az_elektromos_vw_abt_transporter","timestamp":"2019. február. 15. 10:21","title":"7 üléses támogatás és zöld rendszám: nagycsaládos álomautó lehet ez az új Transporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82150e0a-6ef8-40e2-bbe8-0782912e83de","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivált idén 69. alkalommal rendezték meg, volt magyar díjazottja is.","shortLead":"A fesztivált idén 69. alkalommal rendezték meg, volt magyar díjazottja is.","id":"20190216_Izraeli_rendezo_nyerte_a_Berlinale_fodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82150e0a-6ef8-40e2-bbe8-0782912e83de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efdf817-7bcd-45b1-b1a4-b4e491cce040","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Izraeli_rendezo_nyerte_a_Berlinale_fodijat","timestamp":"2019. február. 16. 21:19","title":"Izraeli rendező nyerte a Berlinale fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint kellemes tavaszi hőmérséklet mellett.","shortLead":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint...","id":"20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727428e8-6b02-4eac-ba3f-1be94aec56e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","timestamp":"2019. február. 17. 06:41","title":"Didergés és nagy hatótáv vagy komfortos utazás: a villanyautósoknak választaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök így a kongresszus megkerülésével próbálhatja meg előkeríteni a mexikói határra ígért fal megépítéséhez szükséges pénzösszeget.","shortLead":"Az amerikai elnök így a kongresszus megkerülésével próbálhatja meg előkeríteni a mexikói határra ígért fal...","id":"20190215_donald_trump_fal_rendkivuli_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068c9ce2-b90f-422b-9ec9-a135cbfde093","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_donald_trump_fal_rendkivuli_allapot","timestamp":"2019. február. 15. 17:21","title":"Nem enged Trump: kihirdette a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]