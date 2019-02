Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol február 24-én a Balázs János zongoraművésszel közös argentin dalestje zárja a rendezvényt. Titkon pedig arra a napra vár, amikor ugyanolyan egyenrangúnak ismerik el rendezőként és karmesterként, mint énekesként. ","shortLead":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol...","id":"20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e950f927-6244-4033-9996-f153afe97edf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","timestamp":"2019. február. 18. 14:25","title":"José Cura: A bevándorló és a kivándorló múltat is ismerem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","shortLead":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","id":"20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e005f97-53a9-462b-bfdd-842ee0e4fd36","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","timestamp":"2019. február. 18. 15:50","title":"A Suzukinál a 250 órás túlórakeretet sem használják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab578a6-620c-4333-abef-fbb160d11bbd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány órán belül elfogták a rendőrök azt a nőt, aki parkoló gépjárműveket rongált meg Győrben.","shortLead":"Néhány órán belül elfogták a rendőrök azt a nőt, aki parkoló gépjárműveket rongált meg Győrben.","id":"20190217_autok_rongalas_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab578a6-620c-4333-abef-fbb160d11bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0398ca0-3acb-4783-80bc-e08091920c6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_autok_rongalas_gyor","timestamp":"2019. február. 17. 19:16","title":"Fotók: autókat rugdosott egy dühöngő nő Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d5f0a-8b83-479f-89bd-0f04ad5883d1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A hazai üzleti szolgáltató központokban egyre inkább a szaktudást igénylő tevékenységeket végzik.","shortLead":"A hazai üzleti szolgáltató központokban egyre inkább a szaktudást igénylő tevékenységeket végzik.","id":"201907__uzleti_szolgaltato_kozpontok__india_azuj_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361d5f0a-8b83-479f-89bd-0f04ad5883d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b477067d-fca7-4c89-8933-5c0fe26009a3","keywords":null,"link":"/kkv/201907__uzleti_szolgaltato_kozpontok__india_azuj_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 17. 09:00","title":"India az új Magyarország, nálunk már nem a call centereké a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","shortLead":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","id":"20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95165eef-b18c-4ffa-b311-6cd43c9db968","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","timestamp":"2019. február. 17. 13:11","title":"Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsiában igyekszik mélyíteni országa gazdasági és diplomáciai kapcsolatait Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, aki vasárnap Pakisztánba érkezett, majd Indiába és Kínába utazik tovább. Az út malajziai és indonéziai állomásait törölték.","shortLead":"Ázsiában igyekszik mélyíteni országa gazdasági és diplomáciai kapcsolatait Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, aki...","id":"20190217_Azsiaban_epiti_kapcsolatait_a_szaudi_tronorokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321672db-01ea-435c-aefc-1461aaecf9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Azsiaban_epiti_kapcsolatait_a_szaudi_tronorokos","timestamp":"2019. február. 17. 18:55","title":"Ázsiában építi kapcsolatait a szaúdi trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot hallathat, mint egy óriási dobütés – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot...","id":"20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c20aa67-6f37-4553-a03d-60bb255e00e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","timestamp":"2019. február. 17. 11:03","title":"Különös hangokat fedeztek fel a Föld körül, mintha egy óriási dobot verne a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","shortLead":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","id":"20190217_hev_mercedes_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7825234-60c4-4369-a913-db873cdd3834","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_hev_mercedes_bkk","timestamp":"2019. február. 17. 09:23","title":"Fotó: a HÉV-helyett most sajnos egy Mercedes van a csepeli síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]