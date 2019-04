Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725e967e-38fd-446e-a147-fe7900d56483","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S60-ban debütált komoly teljesítményű hibrid hajtásláncot és feszesre hangolt futóművet most két újabb Volvo is megkapta. ","shortLead":"Az S60-ban debütált komoly teljesítményű hibrid hajtásláncot és feszesre hangolt futóművet most két újabb Volvo is...","id":"20190404_sportos_svedek_itt_a_400_loeros_volvo_xc60_es_v60_polestar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725e967e-38fd-446e-a147-fe7900d56483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4445ffc2-576d-4615-955c-60dfd8bc9d5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_sportos_svedek_itt_a_400_loeros_volvo_xc60_es_v60_polestar","timestamp":"2019. április. 04. 08:21","title":"Sportos svédek: itt a 400+ lóerős Volvo XC60 és V60 Polestar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86404ab-3fda-4e73-93aa-4ed90252a80f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hans-Gert Pöttering egy uniós eseményen beszélt arról, hogy az érdekek nem kerülhetnek az értékek elé. ","shortLead":"Hans-Gert Pöttering egy uniós eseményen beszélt arról, hogy az érdekek nem kerülhetnek az értékek elé. ","id":"20190402_Az_europai_ertekek_fontossagat_hangoztatta_a_Fideszt_vizsgalo_egyik_nepparti_bolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86404ab-3fda-4e73-93aa-4ed90252a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758a6525-9770-441b-b51e-58e649ec2960","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Az_europai_ertekek_fontossagat_hangoztatta_a_Fideszt_vizsgalo_egyik_nepparti_bolcs","timestamp":"2019. április. 02. 21:59","title":"Az európai értékek fontosságát hangoztatta a Fideszt vizsgáló egyik néppárti bölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Elegendő egyetlen gombnyomás az okostelefonunkon, és máris érkezik a segítség – Budapesten bemutatkozott az ÉletMentő alkalmazás. ","shortLead":"Elegendő egyetlen gombnyomás az okostelefonunkon, és máris érkezik a segítség – Budapesten bemutatkozott az ÉletMentő...","id":"20190404_eletmento_alkalmazas_mentok_omsz_vodafone_segitseg_elsosegely_mentohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ca50f0-f781-4850-8aaf-67f52efec76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_eletmento_alkalmazas_mentok_omsz_vodafone_segitseg_elsosegely_mentohivas","timestamp":"2019. április. 04. 14:03","title":"A Mentők üzenik: mindenki tegye majd fel a telefonjára ezt az ingyenes alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb9a9df-8f64-4151-a953-ea4801ed8c79","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az autizmus világnapja alkalmából kék fénnyel világították meg a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot. ","shortLead":"Az autizmus világnapja alkalmából kék fénnyel világították meg a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot. ","id":"20190402_Kek_lett_a_Szabadsagszobor_az_autizmus_vilagnapjara__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb9a9df-8f64-4151-a953-ea4801ed8c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c782acdc-aba7-401f-8923-3f8437b08671","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Kek_lett_a_Szabadsagszobor_az_autizmus_vilagnapjara__foto","timestamp":"2019. április. 02. 21:47","title":"Kék lett a Szabadság-szobor az autizmus világnapjára - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult. Tarolt. ","shortLead":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult...","id":"20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcb4187-1e09-44e5-85f6-4f9684b2d8c1","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","timestamp":"2019. április. 03. 07:39","title":"A történelemben most először egy fekete nőt választottak Chicago polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához vezetne. ","shortLead":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához...","id":"20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25833d10-3bec-4502-8b45-e1f85fd12c8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","timestamp":"2019. április. 03. 13:46","title":"Engedélyezték London új, 305 méteres felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","shortLead":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","id":"20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55977774-ee01-47b1-8f66-a8745265e4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","timestamp":"2019. április. 04. 19:28","title":"Beszakadt egy pince egy markoló alatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kuiper-projekt az Amazon eddig \"titkolt\", de most nyilvánosságra került kezdeményezése, amelyben több mint 3000 műholdat bocsátanának Föld körüli pályára.","shortLead":"A Kuiper-projekt az Amazon eddig \"titkolt\", de most nyilvánosságra került kezdeményezése, amelyben több mint 3000...","id":"20190404_amazon_muhold_internet_az_egbol_kuiper_projekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496b7af-e3ba-4e6c-a966-df2ffbcb9661","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_amazon_muhold_internet_az_egbol_kuiper_projekt","timestamp":"2019. április. 04. 19:33","title":"Több ezer műholdat lő fel az Amazon, tízmilliókon segíthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]