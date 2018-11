Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök szökése, és magyarországi felbukkanása azt mutatja, hogy Orbán Viktor immár kinőtte az ország kereteit, egy nagyobb meccs aktív szereplője szeretne lenni. Ennek során pedig áthág minden törvényt és gúnyt űz az állam megannyi hű szolgájából. A heti belpolitikai elemzésünk a Gruevszki-ügyet járja körül.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök szökése, és magyarországi felbukkanása azt mutatja, hogy Orbán Viktor immár kinőtte...","id":"20181118_Gruevszki_szabad_mi_viszont_Orban_foglyai_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb02f9c0-6f0e-4212-9357-d56ad586908a","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Gruevszki_szabad_mi_viszont_Orban_foglyai_vagyunk","timestamp":"2018. november. 18. 15:00","title":"Gruevszki szabad, mi viszont Orbán foglyai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3294d953-5ab8-41a7-afee-c4a6c8e9495e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régi autó már nem csupán gyűjtői szenvedély vagy feltűnési viszketegség, hanem nagyon is jól fialó befektetés","shortLead":"A régi autó már nem csupán gyűjtői szenvedély vagy feltűnési viszketegség, hanem nagyon is jól fialó befektetés","id":"201842_fut_aszeker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3294d953-5ab8-41a7-afee-c4a6c8e9495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c25c5-53ec-4cd0-b497-215505cd77d5","keywords":null,"link":"/kkv/201842_fut_aszeker","timestamp":"2018. november. 17. 08:45","title":"Roncsból milliárd - csak jó helyen kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b13c69-8b0e-490a-b8bf-0f57d50797b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyetem téren gyűlt össze a tömeg, beszédet mondott Fekete-Győr András és Szél Bernadett.","shortLead":"Az Egyetem téren gyűlt össze a tömeg, beszédet mondott Fekete-Győr András és Szél Bernadett.","id":"20181116_Ujra_a_CEUert_tuntetnek_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b13c69-8b0e-490a-b8bf-0f57d50797b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c24c31-86e4-4a67-8cbd-39740c79325b","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Ujra_a_CEUert_tuntetnek_Budapesten","timestamp":"2018. november. 16. 19:07","title":"Újra a CEU-ért tüntettek Budapesten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ec4420-51a3-45f5-b03c-9d36c7260609","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A korrupciónak és a pénz hatalmának tart görbe tükröt Daniele Luchetti olasz rendező hamarosan mozikba kerülő tragikomédiáj, amely szegényeket tesz meg nyerészkedőnek, míg a közmunkára ítélt milliárdos üzletembert „áldozatnak”. ","shortLead":"A korrupciónak és a pénz hatalmának tart görbe tükröt Daniele Luchetti olasz rendező hamarosan mozikba kerülő...","id":"201846__daniele_luchetti_rendezo__europarol_lelki_diktaturarol__jobbra_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ec4420-51a3-45f5-b03c-9d36c7260609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be46f62-94b7-4d08-899b-b5f734266cb1","keywords":null,"link":"/kultura/201846__daniele_luchetti_rendezo__europarol_lelki_diktaturarol__jobbra_tartanak","timestamp":"2018. november. 17. 18:00","title":"Miért lesz a kisember egy törvényszegő, korrupt rendszer híve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67b7ddc-c635-4657-907c-56d2f4617c5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok...","id":"201811178_gyri_audi_eto_kc_podravka_koprivnica_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67b7ddc-c635-4657-907c-56d2f4617c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1778785f-d110-43f6-aa52-959f96dd767a","keywords":null,"link":"/sport/201811178_gyri_audi_eto_kc_podravka_koprivnica_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 06:15","title":"Kiütötte ellenfelét, hibátlan a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae272fb7-1f26-493e-bdda-a54a7aa0bcd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon tiszteli és hősnek tartja Orbán Viktort, és nem gondolja, hogy Magyarországon bármi probléma lenne a sajtószabadsággal.","shortLead":"Steve Bannon tiszteli és hősnek tartja Orbán Viktort, és nem gondolja, hogy Magyarországon bármi probléma lenne...","id":"20181116_Trump_volt_fotanacsadoja_is_segiti_a_Fideszt_az_EPkampanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae272fb7-1f26-493e-bdda-a54a7aa0bcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86844321-9263-4fd8-990f-27d26765beae","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Trump_volt_fotanacsadoja_is_segiti_a_Fideszt_az_EPkampanyban","timestamp":"2018. november. 16. 20:21","title":"Trump volt főtanácsadója is segíti a Fideszt az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","shortLead":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","id":"20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea5cdd-f354-4e85-a472-03a7faa25a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","timestamp":"2018. november. 17. 10:31","title":"Lefoglalt irataikat követelik vissza a szcientológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár sufnituning jellegű megoldásokat is, hogy látványos képeket készítsen.","shortLead":"Lampert Benedek a toy photography nagy kedvelője, aki, mint mondja, szégyenérzet nélkül vet be mindent, akár...","id":"20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b19f80c-6e23-457a-ad0f-c3ee59edc6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6422b-003a-4baf-94f4-7fa85036c6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_lego_star_wars_lampert_benedek_toy_photography_figurafotozas","timestamp":"2018. november. 16. 19:30","title":"Mintha film lenne: elképesztő fotókat csinál legókkal egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]