Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf66f785-c5f2-4056-bd3d-55ddd029fffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiuk menyasszonyának apja lőtte le a békásmegyeri óvónőt, a két család korábban jó viszonyban volt, a fiatalok esküvőre készültek. ","shortLead":"A fiuk menyasszonyának apja lőtte le a békásmegyeri óvónőt, a két család korábban jó viszonyban volt, a fiatalok...","id":"20181123_Megszolalt_a_Bekasmegyeren_lelott_no_ferje_eskuvore_keszult_a_ket_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf66f785-c5f2-4056-bd3d-55ddd029fffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2111440-e4df-4e24-8657-e59bba86848a","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Megszolalt_a_Bekasmegyeren_lelott_no_ferje_eskuvore_keszult_a_ket_csalad","timestamp":"2018. november. 23. 19:56","title":"Megszólalt a Békásmegyeren lelőtt nő férje: esküvőre készült a két család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem esett pánikba és ura volt a helyzetnek. A gyereket azért a nő szülte meg.","shortLead":"Nem esett pánikba és ura volt a helyzetnek. A gyereket azért a nő szülte meg.","id":"20181124_Megszolalt_az_apa_aki_az_M1esen_a_dugoban_vezette_le_a_felesege_szuleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae2c1c1-c08b-4e9b-8481-565f62f7aeab","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Megszolalt_az_apa_aki_az_M1esen_a_dugoban_vezette_le_a_felesege_szuleset","timestamp":"2018. november. 24. 08:12","title":"Megszólalt az apa, aki az M1-esen a dugóban vezette le a felesége szülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b314e8-e086-451a-a7a6-1e8bcba705a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Valaki paprikaspray-t fújt ki a szerelvényen, az utasokat az alagúton keresztül kellett kimenteni.","shortLead":"Valaki paprikaspray-t fújt ki a szerelvényen, az utasokat az alagúton keresztül kellett kimenteni.","id":"20181124_Ujra_a_teljes_vonalon_jar_a_2es_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b314e8-e086-451a-a7a6-1e8bcba705a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05823820-7bd6-4fb0-b7dc-8047da5653fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Ujra_a_teljes_vonalon_jar_a_2es_metro","timestamp":"2018. november. 24. 16:43","title":"Újra a teljes vonalon jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális” pálinkások támogatásra várnak.","shortLead":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális”...","id":"20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d330f-0c2b-4749-b4d8-693b226cd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"Kedvenc pálinkáját nyomja agyon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő, hogy rászálljon a bangladesiekre.","shortLead":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő...","id":"20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b2a781-1fad-4e9b-8090-6559439df3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","timestamp":"2018. november. 25. 10:12","title":"Ha a migránsok elleni uszításról van szó, saját anyagait is átírja a köztévé Híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem működött a fék, és éppen egy éles kanyarhoz közeledtek.","shortLead":"Nem működött a fék, és éppen egy éles kanyarhoz közeledtek.","id":"20181124_Par_masodperc_alatt_kellett_dontenie_a_busz_soforjenek_amely_fanak_csapodott_a_Matraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee55f26-cbb9-45bf-89d1-240efbfb65e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_Par_masodperc_alatt_kellett_dontenie_a_busz_soforjenek_amely_fanak_csapodott_a_Matraban","timestamp":"2018. november. 24. 19:42","title":"Pár másodperc alatt kellett döntenie a busz sofőrjének, amely fának csapódott a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából 205-210 millió évvel ezelőtt a triász időszakban.","shortLead":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából...","id":"20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27f71c-cff0-4f18-a371-d63e19d4f067","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","timestamp":"2018. november. 25. 10:03","title":"Ez a most megtalált, 9 tonnás állat lehetett az első dinoszauruszok kortársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243133e0-47e9-4785-a530-7c1edbaa4d71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudhatjuk meg, mi valósult meg a testület korábbi korrupcióellenes javaslataiból.","shortLead":"Nem tudhatjuk meg, mi valósult meg a testület korábbi korrupcióellenes javaslataiból.","id":"20181124_Csak_Magyarorszag_es_Feheroroszorszag_nem_hozta_nyilvanossagra_az_ET_korrupcios_jelenteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=243133e0-47e9-4785-a530-7c1edbaa4d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f759b050-f297-47b4-8755-997dc18f9cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Csak_Magyarorszag_es_Feheroroszorszag_nem_hozta_nyilvanossagra_az_ET_korrupcios_jelenteset","timestamp":"2018. november. 24. 20:38","title":"Csak Magyarország és Fehéroroszország nem hozta nyilvánosságra az ET korrupciós jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]