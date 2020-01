Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","shortLead":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","id":"20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cc0064-9e43-476b-ad81-57faf2f53c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","timestamp":"2020. január. 08. 18:23","title":"Eltűnt egy orosz nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a korábban megígért hatmilliárd forinttal akarja támogatni a kormány a Lánchíd felújítását, de ez kevés lesz. A főváros szerint zajlanak egyeztetések, de ezekről nem beszélhetnek. A híd felújítása sürgős lenne, a BKK már súlykorlátozást vezetett be rajta.","shortLead":"Csak a korábban megígért hatmilliárd forinttal akarja támogatni a kormány a Lánchíd felújítását, de ez kevés lesz...","id":"20200109_A_kormany_nem_iger_tobb_penzt_a_Lanchid_felujitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7107f9dc-d5da-4689-b12e-2babb7c3e56a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_A_kormany_nem_iger_tobb_penzt_a_Lanchid_felujitasara","timestamp":"2020. január. 09. 06:15","title":"A kormány nem ad több pénzt a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban közben a királynő utasítására próbálnak valami megoldást találni a Sussexék helyzetére.","shortLead":"Londonban közben a királynő utasítására próbálnak valami megoldást találni a Sussexék helyzetére.","id":"20200110_Meghan_Markle_mar_Kanadaban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cb59dc-c1a7-4eee-b079-687cb73df457","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Meghan_Markle_mar_Kanadaban_van","timestamp":"2020. január. 10. 09:36","title":"Meghan Markle már Kanadában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","shortLead":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","id":"20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56838d-c7df-4b46-b01a-14d7946b61ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","timestamp":"2020. január. 10. 10:17","title":"Megérkezett a friss Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","shortLead":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","id":"20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6c303-2995-4a46-98b6-6fc5ad627871","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","timestamp":"2020. január. 09. 08:23","title":"Lyme-kórral küzdött Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom, hogy 100 fölé került a szám.","shortLead":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom...","id":"20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b66837-fc51-43c4-a620-6206779fcf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 13:17","title":"Szijjártó: Soha nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU és a NATO a megfelelő választ kereste a közel-keleti válságra. Míg az unió vezető hatalmai a régen elúszott atomalkuba próbálnak életet lehelni, a NATO rászánta magát a részleges iraki csapatkivonásra. Az európai és a magyar diplomácia lehetőségeit Bartha Dániellel, a CEID euroatlanti elemzőközpont igazgatójával beszéltük át.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU...","id":"20200108_Europai_strategia_nem_letezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa111f9-06de-48d3-b852-cf14957b1d74","keywords":null,"link":"/360/20200108_Europai_strategia_nem_letezik","timestamp":"2020. január. 08. 15:05","title":"Ha mélyül az ellentét Iránnal, Európában is megnő a terrorveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]