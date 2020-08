Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti...","id":"20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977ae632-e212-46da-a90d-f0e555dad419","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:26","title":"A fővárosnak nincs beleszólása abba, hogy mi történik az egyik legfontosabb jelképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által hangoztatott vádak.","shortLead":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által...","id":"20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90dcb4a-958e-4501-ba82-0b125ff5ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:33","title":"Mindent bevet a TikTok, hogy meggyőzze a veszélytelenségéről Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155d7be9-e76e-493f-b76a-b365c4c1fb6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három év után máris frissült a dél-koreai márka városi szabadidő-autója. ","shortLead":"Három év után máris frissült a dél-koreai márka városi szabadidő-autója. ","id":"20200806_Kia_Stonic_facelift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=155d7be9-e76e-493f-b76a-b365c4c1fb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d05f2d-ebca-4168-b6c5-84106d3cd21e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_Kia_Stonic_facelift","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:18","title":"Frissült a Kia Stonic, kéziváltós hibridként lesz kapható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","shortLead":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","id":"20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5505b4-ab7f-4f84-8154-8ce395866e36","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:50","title":"Az Alkonyat Edwardjának itt a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az eddigi 5,3 milliárd forintos támogatáson kívül újabb 2 milliárd 120 millió forintos keretről döntött a magyar kormány, ezt kifejezetten koncertszervezésre kaphatják a fesztiválszervezők és a kisebb klubok – jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Az eddigi 5,3 milliárd forintos támogatáson kívül újabb 2 milliárd 120 millió forintos keretről döntött a magyar...","id":"20200806_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb92953b-49d7-48f4-ad62-a2024159a6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kormanyinfo","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:54","title":"Kormányinfó: Újabb kétmilliárdot kapnak a fesztiválok és a könnyűzenei klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Vannak nyomai annak, hogy jártak külföldön azok a gépek, amelyeket a hazai oligarchák is szoktak használni. ","shortLead":"Vannak nyomai annak, hogy jártak külföldön azok a gépek, amelyeket a hazai oligarchák is szoktak használni. ","id":"202032_tobb_adria_kevesebb_plebs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8375197c-1b38-44b4-af96-bc9fa88b1ef4","keywords":null,"link":"/360/202032_tobb_adria_kevesebb_plebs","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:10","title":"A járvány sem állította le a kormányközeli gazdagok magánrepülőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","shortLead":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","id":"20200806_hatarzar_roszke_kerites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce365fa5-3fc7-4719-9582-f83b6381eec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_hatarzar_roszke_kerites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:02","title":"A föld alatt is megerősítik a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462b8bfc-ec3a-4d07-8045-9e3d68787d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfizethető áru, de azért kellően erős telefont mutatott be nemrégiben a OnePlus, és úgy tűnik, más gyártók is kedvet kaphatnak hasonló specifikációjú eszközök piacra küldésére. Mindenekelőtt a Xiaomiból kivált POCO.","shortLead":"Megfizethető áru, de azért kellően erős telefont mutatott be nemrégiben a OnePlus, és úgy tűnik, más gyártók is kedvet...","id":"20200806_poco_f2_oneplus_nord_kihivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462b8bfc-ec3a-4d07-8045-9e3d68787d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e168e233-1bf1-4160-bfcd-3afa917cb4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_poco_f2_oneplus_nord_kihivo","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:03","title":"Máris érkezik a OnePlus olcsón erős androidos telefonjának kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]