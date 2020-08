Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","id":"20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2115eb1-50a7-4923-805f-de64ba9b1434","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:43","title":"A budapestiek 56 százaléka támogatja az új kerékpársávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is kevés lesz a járvány második hulláma ellen, ezért a Merkel-kabinet már megkezdte a felkészülést arra az esetre is, hogyha újra be kell zárni az iskolákat. ","shortLead":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is...","id":"202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f1e3c-ae36-4949-af1b-fdece6409656","keywords":null,"link":"/360/202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:00","title":"Maszkban kezdték a tanévet a német diákok, de már készülnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","shortLead":" Az ellenzék azt szeretné, ha a kormány visszavonná a Club Aliga fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánító rendeletet.","id":"20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c91cd01-eb45-4820-935e-08b3a40e5722","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Osszellenzeki_tiltakozas_a_Balatonert","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:47","title":"Tiltakozik az ellenzék: „Orbán oligarchái mindenütt megvetették a lábukat a Balaton partján”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldről próbálnak forradalmat szítani Fehéroroszországban – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki azzal fenyegetőzött, hogy bezáratja a gyárakat, ahol tüntetnek ellene.","shortLead":"Külföldről próbálnak forradalmat szítani Fehéroroszországban – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök...","id":"20200822_Lukasenka_kijatssza_a_katonai_kartyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59896df7-729a-4b04-a900-9a12960fb709","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Lukasenka_kijatssza_a_katonai_kartyat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:17","title":"Lukasenka kijátssza a „katonai kártyát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","shortLead":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","id":"20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395278d-e400-4801-ab75-6b0ca8583a36","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:16","title":"Biden elfogadta a Demokrata Párt elnökjelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.","shortLead":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás...","id":"20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8d664-7f0b-441c-b715-d183132479be","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:00","title":"A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés, hogy a következő hónapok visszapattanást vagy visszavánszorgást hoznak-e.","shortLead":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés...","id":"202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89feca70-7805-4365-9c0e-16380167a4d1","keywords":null,"link":"/360/202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Mélységi rekord: egy gazdaság nem élhet túl úgy, hogy zárva tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]