[{"available":true,"c_guid":"d3cdbe49-278a-41ad-800c-bd9b114f749f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szeptember 11-én lenne 75 éves az européer erdélyi magyar értelmiség szellemi vezéregyénisége, ha kilenc évvel ezelőtt nem döntött volna úgy, hogy nem lesz annyi. Korszakalkotó irodalomelméleti művek szerzője, a kolozsvári egyetem karizmatikus tanára, a magyar irodalmi tanszék vezetője, a Securitate kitüntetett célszemélye, magyar és román nacionalisták, antidemokraták és illiberálisok legkövetkezetesebb ellenfele. Hithű keresztény. Boldogtalan magánember.","shortLead":"Szeptember 11-én lenne 75 éves az européer erdélyi magyar értelmiség szellemi vezéregyénisége, ha kilenc évvel ezelőtt...","id":"20200911_Gyimesi_Eva__Az_elet_amelybe_bele_kellett_halni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3cdbe49-278a-41ad-800c-bd9b114f749f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd61254-f3c6-4dc7-8b53-c4dc0e1ae057","keywords":null,"link":"/360/20200911_Gyimesi_Eva__Az_elet_amelybe_bele_kellett_halni","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:00","title":"Az élet, amelybe bele kellett halni – Cs. Gyímesi Éva emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ab4d52-2a47-4e18-987e-e091c4bde95c","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A fővárosban nem ment, Sukoró az új helyszín. ","shortLead":"A fővárosban nem ment, Sukoró az új helyszín. ","id":"20200912_A_Velenceitonal_epul_fel_a_Kovacs_Katalin_Nemzeti_KajakKenu_Sportakademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ab4d52-2a47-4e18-987e-e091c4bde95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465e7a34-577d-4cda-94de-d3869f344a52","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_A_Velenceitonal_epul_fel_a_Kovacs_Katalin_Nemzeti_KajakKenu_Sportakademia","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:23","title":"A Velencei-tónál épül fel a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","shortLead":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","id":"20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73babe45-0837-442a-9a68-d79d1fea56d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:32","title":"Üzent a Klubrádió vezérigazgatója: csak a hallgatókon múlik a jövőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja, hogy a Virginia államban lévő városban három évvel ezelőtt szélsőjobboldali erők tüntettek, s az összetűzésekben egy ember életét vesztette.","shortLead":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja...","id":"20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3256172-de4f-4a89-b7a6-18a6ee04326e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:32","title":"Eltávolították a konföderációs katona szobrát az amerikai Charlottesville központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű, hogy a súlyosbodó koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nyilatkozik majd.\r

","shortLead":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű...","id":"20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca2cdb-f0d4-4f1c-84fc-55176df2d227","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:33","title":"Orbán Viktor este nyilatkozik az M1-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","shortLead":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","id":"20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88240662-859b-4618-ba93-7bf30af4a51e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:09","title":"Minden vádlott a másikat hibáztatja a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne? A divat egyre digitálisabb és egyre inkább a virtuális térre alapoz: egyre több márka készül arra, hogy előbb-utóbb nem is lesz szükségünk hagyományos ruhadarabokra. ","shortLead":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne...","id":"20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ee06e-8da6-4b72-8983-55e2ff99d074","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:00","title":"Ön mennyi pénzt adna egy nem létező ruháért? Van, aki tízezer dollárt sem sajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]