[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német egészségügyi miniszter szerint bátorítóak az orosz vakcináról közölt adatok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A német egészségügyi miniszter szerint bátorítóak az orosz vakcináról közölt adatok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210204_Radar360_Jon_az_uj_variansok_elleni_oltas_oriasi_kart_okoz_a_vakcinalas_elhuzodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c551fb0d-e17d-4d8a-b930-8abd78f60c97","keywords":null,"link":"/360/20210204_Radar360_Jon_az_uj_variansok_elleni_oltas_oriasi_kart_okoz_a_vakcinalas_elhuzodasa","timestamp":"2021. február. 04. 08:03","title":"Radar360: Jön az új variánsok elleni oltás, óriási kárt okoz a vakcinálás elhúzódása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e7001-38ca-4988-879f-cc01bc132e8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A listán olyan helyek szerepelnek még mint Guam vagy Új-Kaledónia.\r

","shortLead":"A listán olyan helyek szerepelnek még mint Guam vagy Új-Kaledónia.\r

","id":"20210204_national_geographic_hortobagy_uti_cel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e7001-38ca-4988-879f-cc01bc132e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2ac4a0-5e3d-4c31-83d7-da953f9b9bb0","keywords":null,"link":"/elet/20210204_national_geographic_hortobagy_uti_cel","timestamp":"2021. február. 04. 15:14","title":"Az év látnivalói közé került a Hortobágy a National Geographicnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f3a076-6f40-41f2-8e88-1f45624dfe25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök 11 900 katonát akart kivonni Németországból.","shortLead":"A volt amerikai elnök 11 900 katonát akart kivonni Németországból.","id":"20210204_joe_biden_nemetorszag_csapatkivonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f3a076-6f40-41f2-8e88-1f45624dfe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7335810-25df-4db8-b6e2-25f8eea36608","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_joe_biden_nemetorszag_csapatkivonas","timestamp":"2021. február. 04. 21:46","title":"Biden felfüggesztette Trump németországi csapatkivonási tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","shortLead":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","id":"20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819b57d-c161-480b-8a9e-c6d19e3dd600","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","timestamp":"2021. február. 03. 12:56","title":"Vádat emelt a mianmari kormányfő ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","shortLead":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","id":"20210203_hetilap_ripost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde6398c-2c9e-463f-98c8-ce2b3eb24e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_hetilap_ripost","timestamp":"2021. február. 03. 14:23","title":"Hetilappá alakult és megdrágult a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099422ef-49bf-428b-ab69-8c12856f8735","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schönbrunni Kastélynál is teszteltethetik magukat koronavírusra a bécsiek.","shortLead":"A Schönbrunni Kastélynál is teszteltethetik magukat koronavírusra a bécsiek.","id":"20210204_schonbrunni_kastely_utca_teszteles_koronavirus_becs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=099422ef-49bf-428b-ab69-8c12856f8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0df79d-fd12-40cf-83ac-f4adca15419d","keywords":null,"link":"/elet/20210204_schonbrunni_kastely_utca_teszteles_koronavirus_becs","timestamp":"2021. február. 04. 12:43","title":"Schönbrunnbról is tesztutcát csináltak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ade1e0-8dae-4986-9f2b-322d7cc1df7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix új funkciója egyfajta nézési korlátot hoz magával, azonban nem csak azoknak lehet hasznos, akik kordában tartanák sorozatnézési szokásaikat.","shortLead":"A Netflix új funkciója egyfajta nézési korlátot hoz magával, azonban nem csak azoknak lehet hasznos, akik kordában...","id":"20210204_netflix_idozites_snooze_szundi_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ade1e0-8dae-4986-9f2b-322d7cc1df7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713a1354-42f2-4feb-b91d-21559c3e6f3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_netflix_idozites_snooze_szundi_funkcio","timestamp":"2021. február. 04. 10:03","title":"Hasznos funkció a Netflixen: jön az időzítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360 szakértője.","shortLead":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360...","id":"20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac2ca9-8df0-4df5-a227-519c4ed04ad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","timestamp":"2021. február. 04. 13:11","title":"Az egyéni vállalkozókat segítheti az Orbán által bejelentett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]