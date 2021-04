Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Seth Aaron Pendley nem akármilyen ügy miatt került a szövetségiek látókörébe: véget akart vetni az internetnek.","shortLead":"A 28 éves Seth Aaron Pendley nem akármilyen ügy miatt került a szövetségiek látókörébe: véget akart vetni...","id":"20210415_internet_adatkozpont_c4_robbantas_fbi_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9b3ad3-6d37-4973-8a86-41cf44d4c3b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_internet_adatkozpont_c4_robbantas_fbi_amerika","timestamp":"2021. április. 15. 10:43","title":"Egy amerikai férfi azzal fenyegetett, hogy felrobbantja az internetet – az FBI közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","shortLead":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","id":"20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d29d2bb-d17a-4388-8610-eece02ba1df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","timestamp":"2021. április. 15. 12:02","title":"Élete végéig fegyházba kerülhet a férfi, aki megölt két villanyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","shortLead":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","id":"20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed34f41b-7327-4b7b-932b-90576435601e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 16. 17:34","title":"Vasárnap bemutatkozik a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál egy nappal később, de kiadta a Google a Chrome böngésző 90-es verziószámú változatát. A késlekedés nem volt véletlen: egy fontos biztonsági frissítés is bekerült a csomagba.","shortLead":"A vártnál egy nappal később, de kiadta a Google a Chrome böngésző 90-es verziószámú változatát. A késlekedés nem volt...","id":"20210415_google_chrome_90_bongeszo_https","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b6763b-2032-435f-9057-ddecfcbd3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_google_chrome_90_bongeszo_https","timestamp":"2021. április. 15. 11:33","title":"Chrome böngészőt használ? Frissítse most, biztonságosabb lett a használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99de4d68-d6dd-48bc-8c66-5284b4b840db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rablás miatt nyomoznak az ellen a nő ellen, aki 10 ezer forintot és egy bankkártyát szerzett meg egy idős férfitól kedd délután a Corvin negyednél egy villamosmegállóban. Az idős férfit a 33 éves nő ráadásul ellökte, a 77 éves férfi súlyosan megsérült.","shortLead":"Rablás miatt nyomoznak az ellen a nő ellen, aki 10 ezer forintot és egy bankkártyát szerzett meg egy idős férfitól kedd...","id":"20210416_rablas_ferencvaros_villamosmegallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99de4d68-d6dd-48bc-8c66-5284b4b840db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c3ec23-7eb3-4eda-a8a9-ce744eb60c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_rablas_ferencvaros_villamosmegallo","timestamp":"2021. április. 16. 17:48","title":"Videó: járókelők között raboltak ki egy idős férfit Ferencvárosban, senki sem állt meg segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dúsgazdag emberek radikális életmódváltására is szükség van a klímaváltozás megfékezéséhez – figyelmeztetnek brit szakemberek egy friss jelentésben, amely szerint a legvagyonosabb 1 százalék kétszerannyi szén-dioxidot termel, mint a legszegényebb 50 százalék együttvéve.","shortLead":"A dúsgazdag emberek radikális életmódváltására is szükség van a klímaváltozás megfékezéséhez – figyelmeztetnek brit...","id":"20210416_kornyezetvedelem_szennyezo_elit_szendioxid_karbonlabnyom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4f0fdc-5254-4603-8dc3-63d816c26505","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_kornyezetvedelem_szennyezo_elit_szendioxid_karbonlabnyom","timestamp":"2021. április. 16. 07:03","title":"Ismerjen meg egy új csoportot a társadalomban: a szennyező elit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken hajnalban, hosszú betegség után, 85 évesen meghalt az ország egyik legnagyobb színésze, Törőcsik Mari. A miniszterelnök, a főpolgármester és kollégái, barátai köszönnek el tőle.","shortLead":"Pénteken hajnalban, hosszú betegség után, 85 évesen meghalt az ország egyik legnagyobb színésze, Törőcsik Mari...","id":"20210416_Nyugodj_bekeben_draga_Mari__muveszek_politikusok_bucsuznak_Torocsik_Maritol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64938789-e21d-409d-b04e-3f3701498df5","keywords":null,"link":"/elet/20210416_Nyugodj_bekeben_draga_Mari__muveszek_politikusok_bucsuznak_Torocsik_Maritol","timestamp":"2021. április. 16. 10:08","title":"„Nyugodj békében, drága Mari!” – kollégák, barátok, politikusok búcsúznak Törőcsik Maritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot hamar kikezdték a közösségi médiában. A „nagy találmány” egy rózsaszín kesztyű, amely a nők szerint nem, hogy teljesen felesleges, de stigmatizálja is a menstruációt.","shortLead":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot...","id":"20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5faac-d620-4419-9a3f-bf77fa361430","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","timestamp":"2021. április. 15. 15:32","title":"Rózsaszín kesztyűvel kínáltak álmegoldást a nők menstruációs gondjaira – nem tették zsebre, amit kaptak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]