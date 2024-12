Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","shortLead":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","id":"20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"9a099393-1665-488a-92db-6a45924b6fb5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","timestamp":"2024. december. 26. 09:08","title":"Holttestet találtak egy repülőgép futóműaknájában Hawaii-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a","c_author":"Szvetelszky Zsuzsa","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a.jpg","index":0,"item":"30358cc5-4629-49d3-b0e5-83ced8b4b50b","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","timestamp":"2024. december. 25. 16:00","title":"Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus: Íme, egy könyv arról, miért vonzódunk a történetekhez, és azok hogyan formálnak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni, hogy sok-sok év után már nem az iPhone-gyártó adja el a legtöbb okosórát.","shortLead":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni...","id":"20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51.jpg","index":0,"item":"bfbc5747-4c63-4142-a0ae-0b08aa4c6cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","timestamp":"2024. december. 24. 18:03","title":"Előzés Keletről: már nem az Apple adja el a legtöbb okosórát, élre tört a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464","c_author":"Várszegi Asztrik","category":"360","description":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi Asztriktól, a pannonhalmi bencések emeritus főapátjától.","shortLead":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi...","id":"20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464.jpg","index":0,"item":"ff415b8e-e306-42be-b8bf-d65746675f02","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","timestamp":"2024. december. 25. 10:45","title":"A kritikámat nem e világ elvárásaihoz igazítom, hanem belső eszményeinkhez – Várszegi Asztrik hitről, egyházról, Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mérőműszer is kiakadt a tragédia helyszínén.","shortLead":"A mérőműszer is kiakadt a tragédia helyszínén.","id":"20241226_szen-monoxid-mergezes-haromhonapos-csecsemo-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"66107f8a-09d1-4234-930e-4e0eebbab38d","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_szen-monoxid-mergezes-haromhonapos-csecsemo-meghalt","timestamp":"2024. december. 26. 12:51","title":"Háromhónapos csecsemő halt meg szén-monoxid-mérgezésben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","shortLead":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","id":"20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15.jpg","index":0,"item":"be556c5e-b1d9-46ae-adcb-cfd8cecc822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","timestamp":"2024. december. 26. 09:43","title":"Eldőlt: Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét Tibet szent folyóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és nem kell előtte szégyenkezni, ilyenkor az emberek könnyebben megnyílnak. Nem is pusztán szerelmi ügyekben.","shortLead":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és...","id":"20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"842bd2c7-1fac-4032-9988-0292b5470a19","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","timestamp":"2024. december. 25. 15:45","title":"Egyszerűbb neki elmondani, mint egy pszichológusnak – a gépesített terapeuta esélyei és veszélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","id":"20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4.jpg","index":0,"item":"4b4c6124-6a9a-43a3-8134-bfb28e313381","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","timestamp":"2024. december. 25. 18:47","title":"Az üzemeltetője szerint terrorcselekmény áldozata lett egy orosz teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]