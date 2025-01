Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","shortLead":"A szállítmány a hadszíntéren sürgősen szükséges eszközöket tartalmaz.","id":"20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6a2996-b49c-44ef-80f7-5e3add2aa64d.jpg","index":0,"item":"6d2175dd-27a5-4f84-9987-c6e4dcf078ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_egyesult-allamok-ukrajna-oroszorszag-katonai-segely","timestamp":"2025. január. 10. 19:05","title":"Újabb 500 millió dolláros katonai segítséget küld az USA Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi a hozzá tanulóként beosztott diáklányokat zaklatta.","shortLead":"A férfi a hozzá tanulóként beosztott diáklányokat zaklatta.","id":"20250110_vademeles-cukrasztanulok-szexualis-zaklatas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9.jpg","index":0,"item":"11fbec39-4bdf-449f-8d17-e224cba22444","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_vademeles-cukrasztanulok-szexualis-zaklatas-vademeles","timestamp":"2025. január. 10. 10:22","title":"Cukrásztanoncokat zaklatott a férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől eltérő álláspontot vallókkal szemben szankciót helyez kilátásba.","shortLead":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől...","id":"20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399.jpg","index":0,"item":"d4c553fc-6375-49ce-b5a3-da4ef52b6c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","timestamp":"2025. január. 10. 13:07","title":"Újabb feszültség a NER csúcsbírói között: jogkorlátozást emleget, és elítéli Varga Zs. András újévi köszöntőjét az OBH elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eb672-67ab-43de-956c-20d672698a67","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt ígéri a Mere, hogy már az idei első félévben készen fog állni a magyar üzletei megnyitására. Az ígéretet azért rontja, hogy a legutóbbi dátum, amikorra az indulást tervezték, 2024 végi volt.","shortLead":"Azt ígéri a Mere, hogy már az idei első félévben készen fog állni a magyar üzletei megnyitására. Az ígéretet azért...","id":"20250111_mere-magyar-bolt-orosz-it-nyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860eb672-67ab-43de-956c-20d672698a67.jpg","index":0,"item":"c1489df8-678e-4f79-941a-eaca9da56ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_mere-magyar-bolt-orosz-it-nyitas","timestamp":"2025. január. 11. 18:35","title":"Dolgozókat toboroz a Mere Magyarországra, és újabb ígéretet tett, mikor nyitja az első itteni üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02","c_author":"Merkantil Bank Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak be az ágazatot képviselő szereplők egy kerekasztal-beszélgetésen. Az agráreszközök piacán ugyanakkor visszaesés tapasztalható, a szereplők borúlátóak a következő évet illetően. A személyautók esetében a károsanyag-kibocsátási kvótáknak való megfelelés nehezíti a piaci szereplők helyzetét.","shortLead":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak...","id":"20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02.jpg","index":0,"item":"6f1b5c01-eb0f-48b5-8807-fdb915786c04","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Az ellentmondásos magyar lízingpiac: erősödés az autóknál, gyengélkedés az agrárgépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","shortLead":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","id":"20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39.jpg","index":0,"item":"bd3531fa-17c5-4a0e-acd8-ac89c19da6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","timestamp":"2025. január. 10. 07:59","title":"70 millió forint baráti ár az 1000+ lóerős új Corvette-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és társadalompolitikai krízis van az országban, és ezt mostanra mindenki megérezte. Ez sok más nyugati demokráciára is igaz, de a németek jobban megszenvedik, mert a bukott modellt a sajátjuknak érezhették. Nem valószínű, hogy egy új kancellár alapvető kérdésekben másfelé vinné az országot, mint az elődje. Az ajánlat inkább az, hogy jobban csinálna hasonló dolgokat, kis változtatásokkal. A szélsőjobb közben a migráció kérdésében közelebb került a közhangulathoz, mint bármelyik másik párt. Az osztrák példától félnek a demokratikus pártok. ","shortLead":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és...","id":"20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68.jpg","index":0,"item":"fdf32c4f-490d-4fbe-853e-b84e471d4a72","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","timestamp":"2025. január. 10. 09:30","title":"A szélsőjobb és Elon Musk migrációs népszavazást csinálna a német választásból, pedig sokkal többről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","shortLead":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","id":"20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866.jpg","index":0,"item":"f1871353-28c6-4753-a608-84c036e1c9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","timestamp":"2025. január. 11. 15:06","title":"Kanada visszavág: ha Trump kereskedelmi háborút indít, lesz válaszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]