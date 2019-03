Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte a dohánykövetési rendszer 4 milliárdos szerződését, de ajánlatát 35 másodperces késés miatt érvénytelenné nyilvánították. A Közbeszerzési Hatóság szerint a másodpercek is számítanak, nem csak a percek.

Pár másodperces késés sem fér bele a közbeszerzési ajánlatok beadásakor – közölte a Közbeszerzési Hatóság (KH) a hvg.hu-val. Ahogy a HVG 2019. 13. száma beszámolt róla, Mészáros Lőrinc dollármilliárdos miniszterelnöki jóbarát informatikai érdekeltsége, a 4iG Nyrt. nyerte a dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszer megvalósítására és működtetésére kiírt 4 milliárd forintos közbeszerzést. A közbeszerzés bírálati lapja szerint egy szlovák cég, az Allexis s.r.o. is adott be ajánlatot, azonban azt érténytelenné nyilvánították, mert a beadási határidő 10 óra 00 perc volt, az ajánlat azonban 10 óra 00 perc 35 másodperckor érkezett be az elektronikus rendszerbe, vagyis technikailag a határidő lejárta után, bár még a határidő percén belül.

Az Allexis a HVG-nek azzal magyarázta a késést, hogy az ajánlattételi folyamat nagyon bonyolult volt, ráadásul nem angol nyelvű, így több mint egy órájuk ment el vele.

A Közbeszerzési Hatóság emlékeztet rá, hogy a közbeszerzési törvény értelmében a késés „kötelező érvénytelenségi ok”, vagyis az ajánlatkérőnek (jelen esetben a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt.-nek) a késve beadott ajánlatokat érvénytelennek kell tekintenie. A határidő betartása pedig csak és kizárólag az ajánlattevő felelőssége: „Az ajánlattételi határidő megtartása objektív kötelezettség, így akár már a pár másodperces késés is érvénytelenséget eredményez, az ajánlatnak tehát az ajánlattételi határidő lejártakor a megadott elektronikus elérhetőségen kell lennie” – írja válaszában a KH. Hasonló ügyekben a Közbeszerzési Döntőbizottság már többször megállapította, hogy a késés az ajánlattevő felelőssége, igaz, a KH által hivatkozott esetekben még személyes vagy postai ajánlattétel volt, és a késések sem pár másodpercesek voltak.

Két magyar kft. adott még be ajánlatot, de ezeket el sem bírálták, mert az előzetes értékelés alapján a 4iG-é volt a legkedvezőbb.