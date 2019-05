Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák a füleikbe az AirPodsokat. ","shortLead":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák...","id":"20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e5747-e228-44cb-a257-1889813d1512","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","timestamp":"2019. május. 12. 08:03","title":"Potyognak az AirPodsok az utasok füléből, sorban halásszák ki őket a sínek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a9144-a45c-425f-b15c-bddbdb7ca5e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnygázt vetettek be albán rendőrök a miniszterelnöki hivatalra gyújtópalackokat hajigáló tüntetők ellen.\r

","shortLead":"Könnygázt vetettek be albán rendőrök a miniszterelnöki hivatalra gyújtópalackokat hajigáló tüntetők ellen.\r

","id":"20190512_Molotovkoktellal_dobaltak_az_alban_miniszterelnoki_hivatalt_es_a_parlamentet_a_tuntetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433a9144-a45c-425f-b15c-bddbdb7ca5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8ae7c3-9400-43f2-adb0-b980a5542b87","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Molotovkoktellal_dobaltak_az_alban_miniszterelnoki_hivatalt_es_a_parlamentet_a_tuntetok","timestamp":"2019. május. 12. 09:04","title":"Molotov-koktéllal dobálták az albán miniszterelnöki hivatalt és a parlamentet a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda. Texasban 11-szeri esetet videóztak le.","shortLead":"Még hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda. Texasban 11-szeri esetet videóztak le.","id":"20190513_villamcsapas_villam_11_szer_csapott_a_villam_ugyanoda_texas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713f32f4-ce6d-4bbd-9dd1-1f44029e7ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_villamcsapas_villam_11_szer_csapott_a_villam_ugyanoda_texas","timestamp":"2019. május. 13. 09:03","title":"Videó: néhány másodperc alatt 11-szer csapott a villám ugyanoda Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1033a8-bfb6-400e-86ce-b65be7be0037","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fogyókúrák, életmódváltások virágkorát éljük, mégis egyre több a túlsúlyos és evési zavarokkal élő. Valóban ennyire akaratgyengék lennénk? Vagy más okuk van a sorozatos kudarcoknak?","shortLead":"A fogyókúrák, életmódváltások virágkorát éljük, mégis egyre több a túlsúlyos és evési zavarokkal élő. Valóban ennyire...","id":"20190512_Hogyan_nyerjuk_vissza_a_kontrollt_az_etkezesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1033a8-bfb6-400e-86ce-b65be7be0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be79f6-3b1b-4fdb-9753-1edfd4f97652","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190512_Hogyan_nyerjuk_vissza_a_kontrollt_az_etkezesben","timestamp":"2019. május. 12. 20:15","title":"Hogyan nyerjük vissza a kontrollt az étkezésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f1e05d-c0bb-45f3-9452-339348c09921","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelkileg és fizikailag is nagyon megterhelő volt eljátszania Mads Mikkelsennek Overgård szerepét a Sarkvidék című filmben. Azt mondja, a film még áthallással sem a klímaváltozásról folyó párbeszédhez akar hozzászólni.","shortLead":"Lelkileg és fizikailag is nagyon megterhelő volt eljátszania Mads Mikkelsennek Overgård szerepét a Sarkvidék című...","id":"20190513_A_sarkvideken_tulelo_Mads_Mikkelsennek_soha_nem_volt_meg_ennyire_nehez_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f1e05d-c0bb-45f3-9452-339348c09921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b42c42a-76e9-4a94-bfb9-ad31c5b01588","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_A_sarkvideken_tulelo_Mads_Mikkelsennek_soha_nem_volt_meg_ennyire_nehez_dolga","timestamp":"2019. május. 13. 11:21","title":"Rendesen megkínozták Mads Mikkelsent a sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer lencsét készítettek el és szállítottak ki a megrendelőknek. Hétfő délelőtt látogattunk el a nyüzsgő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, hogy megnézzük, hogyan működik a japán Hoya cég európai szuperlaboratóriumában az energiagazdálkodás, és miért van szükség arra, hogy a gyár egy századmásodpercre se maradjon áram nélkül.","shortLead":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer...","id":"20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a87964f-7eaf-4a0c-86ce-91a5ca654895","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","timestamp":"2019. május. 13. 11:30","title":"Optikai fellegvár – Napi 20.000 szemüveglencse készül Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","shortLead":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","id":"20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517998fb-06b8-4e2e-a40c-a826e01738ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","timestamp":"2019. május. 13. 09:27","title":"Orbán Viktor kulturálódott kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d037462d-9600-4469-93a3-0a0e8a88e222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van az az eső, amelyet nehéz szeretni. Marad a méltatlankodás.","shortLead":"Van az az eső, amelyet nehéz szeretni. Marad a méltatlankodás.","id":"20190513_Rohogunk_a_gorillakon_pedig_pont_ugy_viselkednek_mint_mi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d037462d-9600-4469-93a3-0a0e8a88e222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1be9d-277b-4f9a-ae26-220248edacb3","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Rohogunk_a_gorillakon_pedig_pont_ugy_viselkednek_mint_mi","timestamp":"2019. május. 13. 11:53","title":"Röhögünk a gorillákon, pedig pont úgy viselkednek, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]