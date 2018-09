Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cfac160-aa59-4f07-a8f8-ed6a27c7ef20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldalnál döntöttek, nem küldenek többé tanácsadókat a pártoknak, hogy segítsenek menedzselni a facebookos hirdetéseket.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldalnál döntöttek, nem küldenek többé tanácsadókat a pártoknak, hogy segítsenek menedzselni...","id":"20180921_Nem_segit_be_tovabb_a_politikai_kampanyokba_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cfac160-aa59-4f07-a8f8-ed6a27c7ef20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013dfb23-abf9-483b-957e-565170d2b523","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Nem_segit_be_tovabb_a_politikai_kampanyokba_a_Facebook","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:44","title":"Nem segít be tovább a politikai kampányokba a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","shortLead":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","id":"20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c59f91c-f303-4a27-bf29-412f6e19d869","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:34","title":"Bezárja két fiókját a CIB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és kiterjedtek voltak.","shortLead":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és...","id":"20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee71bb-b5da-43cd-8249-764aa47f22cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 22:00","title":"Azonosították a világ legősibb állatát – 558 millió évvel ezelőtt élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette a csillagászok érdeklődését.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette...","id":"20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d971202-8f91-4ac2-bf66-67c5ddf3888d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:03","title":"Sosem látott fényjelenséget szúrt ki a Hubble űrteleszkóp egy közeli csillagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","id":"20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca71c8-e907-4b9a-93f9-e9459c8264e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:25","title":"Tömegesen mondanak fel az orvosok? Hozzon sajátot, aki megműti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","shortLead":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","id":"20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb780cf-186b-40a9-82a6-82d2e7606f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:04","title":"Néma francia gép miatt riasztották a honvédségi Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","shortLead":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","id":"20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d1dc8-e45f-4b74-b7f1-38e08e62ea8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:24","title":"Szijjártó megvédi a bajor autóipart is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]