Hátul állunk a versenyképességi rangsorokban, de ezeket helyén kell kezelnünk – mondta a Portfolio konferenciáján György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. A politikus szerint „stratégiailag helyes kérdésekkel foglalkozott” a kormány az elmúlt nyolc évben, aki bírálta azért az előző kormányt is. Szerinte nonszensz, hogy 2007-ben volt az OECD szerint a legjobb a versenyképesség Magyarországon, miközben egy évvel később hazánk volt az egyike azoknak az országoknak, amelyek kénytelenek voltak mentőhitelt kérni a csőd elkerülése érdekében. Ugyancsak ártatlan szerinte a kormány a versenyképesség egyik fontos elemének, a szakképzett munkaerőnek hiányában. Szerinte a rendszerváltás idején épült le a szakképzés, amelynek az újjáépítése több időt vesz igénybe. Szerinte a BMW is azért választotta Debrecenben, mert átalakult a szakképzési rendszer, akár a felsőoktatás szintjén is. "Olyan magyarokat szeretnénk, akik a jég hátán is megélnek" – ismételte el Orbán Viktor májusi kijelentését az államtitkár. Nem aggódik a politikus a munkaerő elvándorlása miatt sem: mint mondta, már ugyanannyian vándoroltak el, mint ahány külföldi érkezett – itt elsősorban a határon túli magyarokra gondolt. A helyzet azonban mégsem rózsás: emelte ki, felidézve azokat a statisztikákat, amelyek azt mutatják, mekkora szakadék van versenyképességben a hazai kkv-k és a multicégek között. Az is gond, hogy a Magyarországon született innovációkat a fejlesztők ma még inkább külföldi cégeknek adják el. A kormány célja "a magyarok életminőségének növelése a hazai tulajdonú vállalatok hozzáadott értékének növelésén belül" – mondta el György László, aki ennek elemei között a béremelést is kiemelte. Ezzel kapcsolatban a közeljövőben is új lépéseket ígért – konkrétumok említése nélkül. Győrben viszont reggel már említett egy konkrét intézkedést, amellyel az építőipart kívánják támogatni. A vállalatok és az érdekképviseletek most az őszi béregyeztetésektől várnak új lépéseket, előbbiek azt, hogy a szocho július helyett januárban csökkenjen 19,5 százalékról 17,5 százalékra, utóbbiak pedig azt, hogy 150 ezer forintra nőjön a minimálbér.