Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57d0f15-67e9-411c-99ab-a6f2a31aa3b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egymillió felhasználó veszi igénybe a legnépszerűbb torrentprogram webes változatát. Nagy előnye, hogy nem kell megvárni egy film vagy zene letöltésének végét, hanem rögtön indítható a böngészőben a műsorszám.","shortLead":"Már egymillió felhasználó veszi igénybe a legnépszerűbb torrentprogram webes változatát. Nagy előnye, hogy nem kell...","id":"20181008_utorrent_web_letoltese_bittorrent_bongeszo_torrent_streamelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57d0f15-67e9-411c-99ab-a6f2a31aa3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547e989-c51a-4a2b-932b-1521478479eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_utorrent_web_letoltese_bittorrent_bongeszo_torrent_streamelese","timestamp":"2018. október. 08. 08:03","title":"Ha így torrentezik, akkor nem kell megvárni a letöltést, azonnal elindul a film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","shortLead":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","id":"20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12744b9f-d194-4bf6-a292-1395ed656b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Szijjártó: Hazugság, hogy a miniszterelnök közpénzt használ magáncélokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint egyetlen jó megoldás van: a munka.","shortLead":"A volt polgármester szerint egyetlen jó megoldás van: a munka.","id":"20181008_Lazar_ket_es_fel_perc_alatt_megoldotta_Hodmezovasarhely_problemait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735eee9b-51a4-454f-8ee2-0c7b812757da","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Lazar_ket_es_fel_perc_alatt_megoldotta_Hodmezovasarhely_problemait","timestamp":"2018. október. 08. 13:38","title":"Lázár két és fél perc alatt megoldotta Hódmezővásárhely problémáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban álló vagyontárgyakat. A cég birtokában több félkész csuklós busz is állhat, az Ikarus Egyedi az MKB Banknak és a beszállítóknak is tartozik.","shortLead":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban...","id":"20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a33a2-6a91-427b-9021-5bf7391c9655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:58","title":"A héten megkezdődhet az Ikarus Egyedi felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","shortLead":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","id":"20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b957ee4c-a9a1-49a2-b9e0-5ec003a21dde","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","timestamp":"2018. október. 08. 10:09","title":"Súlyos balesetet okozott, majd a helyszínen megszült egy bolgár nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bentzik Réka október 1-jéig volt vezető tisztségviselő az állami vállalatnál, ő volt az, aki korábban egy interjúban elszólta magát a CÖF támogatásával kapcsolatban.","shortLead":"Bentzik Réka október 1-jéig volt vezető tisztségviselő az állami vállalatnál, ő volt az, aki korábban egy interjúban...","id":"20181008_Tavozott_az_MVM_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bacc56-e196-425e-b338-fb68213777d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Tavozott_az_MVM_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2018. október. 08. 15:48","title":"Távozott az MVM kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A 29 éves, háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar küldöttség legjobbjaként négy arany- és két bronzéremmel zárt.","shortLead":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók...","id":"20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a95e0-3ec3-4a2f-99c9-bd98e32ca19c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2018. október. 06. 21:51","title":"Úszó világkupa: Hosszú és Verrasztó szállította az érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]