[{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","shortLead":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","id":"20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50330ce3-1c63-4efb-bbeb-6f9e40d94e2d","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","timestamp":"2018. október. 10. 15:11","title":"Kihallgatja a rendőrség Cristiano Ronaldót az állítólagos nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","shortLead":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","id":"20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302c432-d873-4b9b-8d02-70676983a6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","timestamp":"2018. október. 10. 17:35","title":"Kiderült, háromszor forgatott az orosz propagandatévé az MTVA székházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac6e1be-89f2-4fc0-871b-41119e36de8a","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Általában a munkavállalót érinti hátrányosabban, ha egy munkaviszonyt jogellenesen szüntetnek meg. Egyrészt az eltávolítása a fő jövedelmi forrásától fosztja meg, másrészt az életének, a társas érintkezéseinek egyik legmeghatározóbb közösségéből ragadja ki. Más kérdés, hogy az őket ért sérelmek miatt az utóbbi időben kevesebben indítanak pert, mivel nagyobb az esélyük arra, hogy új munkát találjanak, méghozzá gyorsan. ","shortLead":"Általában a munkavállalót érinti hátrányosabban, ha egy munkaviszonyt jogellenesen szüntetnek meg. Egyrészt...","id":"elteajk_20181009_Jogellenesen_rugtak_ki_Ezt_merlegelje_mielott_pert_indit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac6e1be-89f2-4fc0-871b-41119e36de8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0232f623-a4bd-4b93-bb6b-83d6b0f05259","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181009_Jogellenesen_rugtak_ki_Ezt_merlegelje_mielott_pert_indit","timestamp":"2018. október. 10. 20:31","title":"Jogellenesen rúgták ki? Ezt mérlegelje, mielőtt pert indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","shortLead":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","id":"20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28369cc3-0217-40e6-acea-2e46716af356","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Bementek egy VIII. kerületi hotelba és onnan loptak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt szabad terén, klimatizált óriásponyva alatt a húsvéti fesztivál „sűrített” nyári kiadását. A tavaszi változat már négy évtizedes, a törzsgárdája 40 osztrák, német és svájci galériásból áll, míg a nyári „kistestvér” idén lett négyéves, és az élvonalból csupán tucatnyi műkereskedő fért be az eladói keretbe. A kínálat viszont a megszokott széles skálán szóródott térben, időben és árban egyaránt.","shortLead":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt...","id":"20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2faae-7998-4cb2-8dd5-5000058f7501","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","timestamp":"2018. október. 10. 17:56","title":"Nyári régiségvásár udvari sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet vásárolnak, mint korábban, de a környezetszennyező műszál is egyre inkább hódít. Biztató kezdeményezéseket kerestünk Portugáliában és Magyarországon.","shortLead":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet...","id":"20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f085d-8f51-41d4-a1ee-bca0abcdc29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","timestamp":"2018. október. 10. 20:00","title":"Nyissa ki a szekrényét: van rózsaszárból vagy PET-palackból készült ruhája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f0f27-43b1-47b6-86c0-2aea5355f8c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg olyan videót láttunk már, melyben elektromos autó gyorsult benzinmotoros ellen, de ez a mostani több szempontból is különleges. ","shortLead":"Rengeteg olyan videót láttunk már, melyben elektromos autó gyorsult benzinmotoros ellen, de ez a mostani több...","id":"20181010_210_kmhval_tolatva_gyorsulta_le_az_audi_villanyauto_a_porsche_911et__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f0f27-43b1-47b6-86c0-2aea5355f8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fbef2c-11c4-4dc1-b904-b7b9f7376ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_210_kmhval_tolatva_gyorsulta_le_az_audi_villanyauto_a_porsche_911et__video","timestamp":"2018. október. 10. 08:21","title":"210 km/h-val tolatva: egy villanyautó ezúttal így gyorsulta le a Porsche 911-et – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782ea8f8-41eb-4f9b-9795-0fddbf6cd6df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagonnal való együttműködést korábban is éles kritikai kísérte a Google falai között. Most egy, az elnyerhető pénzben is sokkal komolyabb lehetőségre mondtak nemet, mert úgy érzik, a szerződés nagyon nincs összhangban a vállalat irányelveivel. ","shortLead":"A Pentagonnal való együttműködést korábban is éles kritikai kísérte a Google falai között. Most egy, az elnyerhető...","id":"20181009_google_pentagon_felhoszolgaltatas_amerikai_vedelmi_miniszterium_peticio_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782ea8f8-41eb-4f9b-9795-0fddbf6cd6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7de1071-1b78-4045-82e7-8f36427329d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_pentagon_felhoszolgaltatas_amerikai_vedelmi_miniszterium_peticio_tiltakozas","timestamp":"2018. október. 09. 20:03","title":"Győztek a házi forradalmárok? A Google visszadobott egy 10 milliárd dolláros Pentagon-megrendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]