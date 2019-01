Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","shortLead":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","id":"20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1124e-5e49-465a-b8c8-91a2596f8c31","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. január. 01. 20:27","title":"Újra találkozik nagy ellenfelével Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","shortLead":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","id":"20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4fddfa-98ac-435b-a2ee-9bbce0c32f88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","timestamp":"2019. január. 02. 08:42","title":"Egy elgázolt nőé az M3-ason talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","shortLead":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","id":"20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5393885-1d4e-4174-88d9-98215aad52bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","timestamp":"2019. január. 01. 16:45","title":"Készüljön: sarkvidéki szél, hideg jön a hó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","shortLead":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","id":"20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0888918-aa5f-4557-8f3b-517427ad9d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 02. 15:20","title":"Több tucat idősotthont és szeretetotthont fosztott ki egy szlovák bűnbanda Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","id":"20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a1534-585a-47fd-94b1-cff69949c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","timestamp":"2019. január. 02. 09:03","title":"Aki lecseréli a Chrome-ot, az tovább használhatja a laptopját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","shortLead":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","id":"20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eacac-53aa-48d7-a6a9-e937fcf71296","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"Nem csak Andy Vajna sportcsatornáján lehet majd nézni a Premier League meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190102_Mikozben_a_Parbeszed_Orban_uj_irodaja_elott_tuntetett_a_miniszterelnok_a_braziliavarosi_fotovalogatast_posztolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb9e67-71e9-4f11-b547-144d12d7558b","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Mikozben_a_Parbeszed_Orban_uj_irodaja_elott_tuntetett_a_miniszterelnok_a_braziliavarosi_fotovalogatast_posztolta","timestamp":"2019. január. 02. 10:56","title":"Miközben a Párbeszéd Orbán új irodája előtt tüntetett, a miniszterelnök a brazíliavárosi fotóválogatást posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardiológust, érsebészt, sebészeti ügyeletes szakorvost és mellkassebészt is közbeszerzéssel keres a szolnoki Hetényi Géza Kórház.","shortLead":"Kardiológust, érsebészt, sebészeti ügyeletes szakorvost és mellkassebészt is közbeszerzéssel keres a szolnoki Hetényi...","id":"20190103_Kozel_2_milliardert_berelne_orvosokat_a_szolnoki_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6617e6c-af58-45e7-a35c-d41cd1b8f5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Kozel_2_milliardert_berelne_orvosokat_a_szolnoki_korhaz","timestamp":"2019. január. 03. 08:27","title":"Közel 2 milliárdért bérelne orvosokat a szolnoki kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]