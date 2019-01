Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","shortLead":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","id":"20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92243929-e6e8-4a5a-b3f8-f3355396b6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","timestamp":"2019. január. 23. 15:32","title":"Újabb posztról mondott le Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autóban utazott a három gyerek mindkét szülője, akik a kis faluból Budapestre indultak munkát keresni.","shortLead":"Az autóban utazott a három gyerek mindkét szülője, akik a kis faluból Budapestre indultak munkát keresni.","id":"20190123_Harom_gyerek_maradt_arvan_az_hetfoi_M3ason_tortent_tragediaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d8bfd4-f11b-41a0-8ce9-aae5f9ff4532","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190123_Harom_gyerek_maradt_arvan_az_hetfoi_M3ason_tortent_tragediaban","timestamp":"2019. január. 23. 14:04","title":"Három gyerek maradt árván a hétfői, M3-ason történt tragédia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapestre készül egy francia lánc.","shortLead":"Budapestre készül egy francia lánc.","id":"20190125_Szereti_a_steaket_Ennek_a_hirnek_orulni_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e44d38-1bcc-4045-8241-377e2932f055","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Szereti_a_steaket_Ennek_a_hirnek_orulni_fog","timestamp":"2019. január. 25. 10:48","title":"Szereti a steaket? Ennek a hírnek örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte Vlagyimir Putyin és Nicolás Maduro kapcsolatát az amerikai külügyminiszter. A venezuelai politikai fordulat újabb frontot jelent a fagyos hidegháborús viszonyban.","shortLead":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte...","id":"20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e79c95-275e-4e2f-93ea-3ed53ce9da48","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:25","title":"Venezuela közeledik az igazság pillanatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának ingatlancégétől azt a belvárosi ingatlant, ahová nemrég átköltöztették az Agrárminisztériumot. A hvg.hu ezért pert indított a kormányszerv ellen a közérdekű adatok kiadásáért, hogy kiderüljön, nem volt-e költséghatékonyabb megoldás, mint a Vigadó melletti \"impozáns\" irodaházból igazgatni az agrárium ügyeit, és mennyire jár jól a biznisszel Schmidt Mária és Ungár Péter.","shortLead":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának...","id":"20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdca2a-f9db-4957-bc98-1937e53bb151","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","timestamp":"2019. január. 24. 06:38","title":"Simán eltitkolnák, mennyi közpénz landol Schmidt Mária cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6a7188-a550-4f2c-a0f3-ed58d929e688","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hercsel Adél újságíró Láthatatlan pokol című új könyvében olyanok osztják meg a múltjukat, akiknek sikerült kiszabadulniuk egy bántalmazó kapcsolatból. A kötetből a 38 éves Nóra történetét választottuk. ","shortLead":"Hercsel Adél újságíró Láthatatlan pokol című új könyvében olyanok osztják meg a múltjukat, akiknek sikerült...","id":"20190124_Tulelesi_osztontol_vezerelve_leptem_ki_a_kapcsolatbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6a7188-a550-4f2c-a0f3-ed58d929e688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc09ea1-8c82-4b71-b1de-5f11921c1619","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190124_Tulelesi_osztontol_vezerelve_leptem_ki_a_kapcsolatbol","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"„Túlélési ösztöntől vezérelve léptem ki a kapcsolatból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban osztotta meg örömét. Ezek után nem lehet nem neki szurkolni. ","shortLead":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban...","id":"20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d910cbd-b8ce-4186-993c-38a1976c175b","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","timestamp":"2019. január. 23. 14:48","title":"Rég örült már valaki így az Oscar-jelölésnek: Richard E. Grant két centivel a föld fölött lebeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját gyerekkorába kalauzolja nézőit. Egy cselédlány terhességének és egy család széthullásának, majd megerősödésének története nemzetközi elismeréseket és a legfontosabb Oscar-jelöléseket söpörte be. A tavalyi év egyik legszebb filmjét a Netflixen nézhetjük meg. Kritika.","shortLead":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját...","id":"20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f1f48c-11a1-4df9-85c8-af9d8c691378","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","timestamp":"2019. január. 24. 20:00","title":"Egy cselédlány teherbe esik, egy család széthullik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]