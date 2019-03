Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg szerdán egy hosszú blogosztban jelentette be: a következő éveket arra szánja, hogy alapjaitól építse újra a Facebookot, a Messengert és az Instagramot is.","shortLead":"Mark Zuckerberg szerdán egy hosszú blogosztban jelentette be: a következő éveket arra szánja, hogy alapjaitól építse...","id":"20190307_mark_zuckerberg_facebook_biztonsag_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff1db1a-220e-4959-aff0-fa1fc07ba33d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_mark_zuckerberg_facebook_biztonsag_adatvedelem","timestamp":"2019. március. 07. 10:03","title":"Alapjaitól építi újjá a Facebookot Mark Zuckerberg, mutatjuk a tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás felépítését elérjük, mert tavaly már kevesebb természetes személy mert belevágni az építkezésbe. ","shortLead":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás...","id":"20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f89af61-5b4b-4b2f-bec5-1efdbff14440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","timestamp":"2019. március. 07. 09:56","title":"Vissza nem térítendő támogatást adnának az építőipari vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A májusi Brain Bar vendége lesz Maye Musk dietetikus és egykori modell. Arról fog beszélni, hogyan neveljünk zsenit.","shortLead":"A májusi Brain Bar vendége lesz Maye Musk dietetikus és egykori modell. Arról fog beszélni, hogyan neveljünk zsenit.","id":"20190307_Budapestre_jon_Elon_Musk_edesanyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493336e1-008a-4f2a-9e8c-8a422af9e8c4","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Budapestre_jon_Elon_Musk_edesanyja","timestamp":"2019. március. 07. 09:14","title":"Budapestre jön Elon Musk édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most közel 10 évnyi munka után derült ki egy érdekesség a Kepler-1658b-ről.","shortLead":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most...","id":"20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5258bfe-9a8c-4579-a94e-e50792e1b0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","timestamp":"2019. március. 07. 10:33","title":"Közel 10 év után derült ki egy fontos dolog az egyik első bolygóról, amit a Kepler űrteleszkóp fedezett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók nem elégedettek a cég által bejelentett béremeléssel. ","shortLead":"A dolgozók nem elégedettek a cég által bejelentett béremeléssel. ","id":"20190306_Hiaba_a_beremeles_a_Hankooknal_ujabb_sztrajk_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f2ee9c-4d8b-4f43-97b7-bbafc80106b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Hiaba_a_beremeles_a_Hankooknal_ujabb_sztrajk_johet","timestamp":"2019. március. 06. 20:58","title":"Hiába a béremelés a Hankooknál, újabb sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének megfilmesítési jogát. ","shortLead":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének...","id":"20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a3819-e31d-47c5-ba27-29534b5470b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","timestamp":"2019. március. 06. 17:59","title":"Sorozatot forgat a Száz év magányból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","shortLead":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","id":"20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3069457-ee6e-448e-916b-db46fa333d25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"Az angoloknak „palacsinta nap” a húshagyókedd, a Toyota rá is repült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.\r

\r

","id":"20190305_Kiesett_egy_gyerek_a_harmadik_emeletrol_Mezoturon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f230d27-105d-4f60-879b-7c2e5f614d87","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kiesett_egy_gyerek_a_harmadik_emeletrol_Mezoturon","timestamp":"2019. március. 05. 15:15","title":"Kiesett egy gyerek a harmadik emeletről Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]