[{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell kattintani, hogy működjön a dolog.","shortLead":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell...","id":"20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd6ca6-1080-409c-85f2-75473dbcbcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","timestamp":"2019. május. 06. 20:03","title":"Mostantól időzítve is lehet e-mailt küldeni a Gmailben – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel. ","shortLead":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési...","id":"20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778f08c-7d9d-45b8-b08c-1753219d2d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","timestamp":"2019. május. 06. 14:12","title":"A videózás és a tárolók nyitogatása is akadályozta az orosz gép evakuálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","shortLead":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","id":"20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98575be2-66c2-40c8-a1c1-26ba9fb5cd4f","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","timestamp":"2019. május. 06. 10:40","title":"Trónok harca: benne maradt egy starbucksos pohár az új rész egyik jelenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A játék fogalmáról szóló szöveget kell elolvasniuk és értelmezniük a diákoknak a középszintű magyarérettségi első részében.","shortLead":"A játék fogalmáról szóló szöveget kell elolvasniuk és értelmezniük a diákoknak a középszintű magyarérettségi első...","id":"20190506_Itt_az_elso_hir_a_magyarerettsegirol__a_jatekrol_szol_a_szoveg_amit_elemezni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5524d1-c457-4373-b965-d8b2043d9575","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Itt_az_elso_hir_a_magyarerettsegirol__a_jatekrol_szol_a_szoveg_amit_elemezni_kell","timestamp":"2019. május. 06. 08:40","title":"Itt az első hír a magyarérettségiről – a játékról szól a szöveg, amit elemezni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot vasárnapi cikkében Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Elismerte, hogy saját politikai hátországában nincs meg a kellő számú szavazat a kilépési feltételrendszer parlamenti elfogadásához.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel...","id":"20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f1e20-2361-45ed-92f8-cf3ae49fc6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","timestamp":"2019. május. 05. 13:52","title":"Brexit - Theresa May megállapodásra szólítja fel a Munkáspártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét, a Bladeset. ","shortLead":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét...","id":"20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca95c2d-7418-4367-983d-ae88ebf12ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","timestamp":"2019. május. 06. 10:33","title":"Megjött a Fallout készítőinek új játéka, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","shortLead":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","id":"20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cf8e3e-376e-4e05-b82b-a9394e1d093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","timestamp":"2019. május. 06. 06:37","title":"41 halálos áldozata van a moszkvai repülőbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]