Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot, mint a Mészáros és Mészáros Kft., valamint a Vabeko Kft.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot...","id":"20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2ee8f1-f83d-49e5-b7b1-65235e45d176","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2019. június. 04. 18:59","title":"22 milliárd forintos gázhálózati munkát nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre szennyezettebb és melegebb a Mount Everest (Csomolungma) és a környező hegycsúcsok, a térségbeli gleccserek pedig olyan \"riasztó ütemben\" olvadnak, hogy a jövőben még veszélyesebb lesz a világ legmagasabb hegycsúcsainak megmászása – közölte egy amerikai tudós, aki társaival együtt heteken át kutatta a hó és a gleccserek állapotát \"a világ tetején\", a 8848 (más mérések szerint 8850) méteres Everest térségében. ","shortLead":"Egyre szennyezettebb és melegebb a Mount Everest (Csomolungma) és a környező hegycsúcsok, a térségbeli gleccserek pedig...","id":"20190604_mount_everest_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f6d51a-1029-4e5d-ae51-5137a07cd463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mount_everest_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. június. 04. 19:03","title":"Egyre szennyezettebb és melegebb a világ teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","shortLead":"A színész szereltette le a vörös csillagot a János-hegy tetején álló Erzsébet-kilátóról.","id":"20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a4910c7-43dd-4f72-94ae-9f50cc2d4af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e286e-1220-4bd7-b569-ce14d8d0bc37","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Titkos_jelentest_irtak_Bodrogi_Gyularol_1989ben","timestamp":"2019. június. 04. 08:59","title":"Titkos jelentést írtak Bodrogi Gyuláról 1989-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű rendszert az OMV bábolnai töltőállomásán helyezték üzembe. ","shortLead":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű...","id":"20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e280cf1e-e5ad-49a5-876c-0abae312ebc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","timestamp":"2019. június. 05. 11:38","title":"Hazánkba érkezett a leggyorsabb villanyautó-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","shortLead":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","id":"20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1e8d5-3d04-4f93-99e8-4d83d9a4e3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","timestamp":"2019. június. 04. 11:23","title":"\"Az összes volt szocialista ország elhagyott bennünket\" – a volt gazdasági miniszter olvasott be a kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezt Kornai János közgazdász, a Harvard és a Corvinus Egyetem professzora mondta 2016-ban az idén 40 éves hetilapnak.","shortLead":"Ezt Kornai János közgazdász, a Harvard és a Corvinus Egyetem professzora mondta 2016-ban az idén 40 éves hetilapnak.","id":"20190605_A_40_eves_HVGnek_mondtak_Az_illiberalis_demokracia_olyan_mint_az_ateista_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e8173-8768-4d12-8809-b4137649adc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_40_eves_HVGnek_mondtak_Az_illiberalis_demokracia_olyan_mint_az_ateista_papa","timestamp":"2019. június. 05. 17:16","title":"A 40 éves HVG-nek mondták: Az illiberális demokrácia olyan, mint az ateista pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf21097-52a5-4b96-b159-889c13c16e35","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Harminc éve fojtották vérbe a Tienanmen téri tüntetést. Azóta minden másképp – volt.","shortLead":"Harminc éve fojtották vérbe a Tienanmen téri tüntetést. Azóta minden másképp – volt.","id":"20190604_seres_fidesz_es_a_mennyei_beke_evfordulo_tienanmen_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf21097-52a5-4b96-b159-889c13c16e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7172a1-7406-48fc-9378-bb1d0a36b832","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_seres_fidesz_es_a_mennyei_beke_evfordulo_tienanmen_ter","timestamp":"2019. június. 04. 18:43","title":"Seres: A Fidesz és a mennyei béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra, hogy megérjék a 76. életévüket – állítják amerikai tudósok, akik a Nature Medicine című szakfolyóirat új számában publikálták kutatásukat. ","shortLead":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra...","id":"20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6f22c-4890-4c9d-a3f4-2f2b43bcf441","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","timestamp":"2019. június. 05. 17:03","title":"Élnek emberek, akik sosem lesznek AIDS-esek – de kemény árat fizetnek ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]