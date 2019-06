Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn megjelent a termék ára. ","shortLead":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn...","id":"20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa263f-05d4-4cdd-af23-db1e4f73c551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","timestamp":"2019. június. 05. 12:03","title":"Videó: Így reagált a közönség, amikor az Apple bemutatta a 999 dolláros monitorállványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae25d2b-65b5-4c21-bf27-03dc092bb3bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Duna magasabban fekvő vízgyűjtőin a meleg időjárás következtében az elmúlt napokban hóolvadás indult meg. ","shortLead":"A Duna magasabban fekvő vízgyűjtőin a meleg időjárás következtében az elmúlt napokban hóolvadás indult meg. ","id":"20190605_Megint_emelkedik_a_Duna_vizszintje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae25d2b-65b5-4c21-bf27-03dc092bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97557f5c-d258-4d59-9582-26bc8374d610","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Megint_emelkedik_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2019. június. 05. 14:34","title":"Megint emelkedik a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fa3b3e-ebf5-49a6-a09b-bce87ee3a389","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veteránok és az államfők is tiszteletüket tették.","shortLead":"A veteránok és az államfők is tiszteletüket tették.","id":"20190606_Korhu_ruhakban_legibemutatokkal_emlekeznek_meg_az_egykori_szovetsegesek_a_normandiai_partraszallasrol__galeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9fa3b3e-ebf5-49a6-a09b-bce87ee3a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba2c040-f60f-46e6-8077-867961efdc60","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Korhu_ruhakban_legibemutatokkal_emlekeznek_meg_az_egykori_szovetsegesek_a_normandiai_partraszallasrol__galeria","timestamp":"2019. június. 06. 12:40","title":"Korhű ruhákban, légibemutatókkal emlékeznek meg az egykori szövetségesek a normandiai partraszállásról – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak a lehetőségről. Nem fognak. ","shortLead":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak...","id":"20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cbe7a0-54ff-4717-8633-029b5fcac8ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","timestamp":"2019. június. 05. 15:45","title":"Mindenkit nyugtat az Államkincstár: nem fogy el a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem a fejlesztésekre szánják, inkább megtartják maguknak.","shortLead":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem...","id":"20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578cf42b-bfdc-4c43-8bf1-c3facd36f8ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","timestamp":"2019. június. 05. 11:31","title":"Közel százmilliárd forintot vettek ki 2018-ban a cégeikből a kormányközeli oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","shortLead":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","id":"20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a77ce0-198d-40cc-b1d6-af3779423045","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2019. június. 05. 10:54","title":"Cigarettát venne Beverly Hillsben? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rainer M. János levelében azt írta, ha valaki úgy érzi, a Veritas Intézetnél nem lesz jó helyen az interjúja, megteheti, hogy letiltja a hozzáférést. ","shortLead":"Rainer M. János levelében azt írta, ha valaki úgy érzi, a Veritas Intézetnél nem lesz jó helyen az interjúja...","id":"20190605_Az_56os_Intezet_is_jelezte_hogy_lehet_letiltani_a_nekik_adott_interjukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18fc1f5-cd51-4784-bb7b-1007ba2f9f2f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_56os_Intezet_is_jelezte_hogy_lehet_letiltani_a_nekik_adott_interjukat","timestamp":"2019. június. 05. 13:48","title":"Az 56-os Intézet is jelezte, hogy lehet letiltani a nekik adott interjúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális temetés” néven ingyen temethessék el halottaikat azok, akik hajlandók a holttest helyszínre szállításától a sírásásig és a hantolásig mindent maguk elvégezni.","shortLead":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális...","id":"20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25c3547-2943-44a7-b3ca-e9997de8cade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Tovább halogatják a „szociális temetést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]