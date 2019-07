Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) ismét várja a pályázatokat az általa alapított, Fenntartható jövőért díjra, melynek célja, hogy elismerje a Fenntartható Fejlődési Célok elérése érdekében végzett kiemelkedő vállalati és vezetői teljesítményt.



A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) ismét várja a pályázatokat az általa...
2019. július. 15. 09:42
Ismét meghirdette fenntarthatósági pályázatát a BCSDH Július 15-től Reinhard Münster veszi át a Mercedes-Benz Hungária Kft. vezetését. Az eddigi ügyvezető igazgató, Jörg Schmidt új megbízást kap a Daimler AG berkein belül. Az eddigi ügyvezető igazgató, Jörg...
2019. július. 15. 12:10
Új vezetője van a magyar Mercedesnek Több európai vezető is részt vett azon a francia katonai parádén, amelyhez egy légdeszkán repkedő fegyveres is csatlakozott.
2019. július. 15. 09:33
Ez itt már a jövő? Légdeszkán repkedő fegyveres tartott bemutatót a párizsi katonai parádén Az adathordozót elvesztő munkatárs autójában volt, fegyelmi eljárás indult az ügyben.
2019. július. 16. 11:46
Megtalálták az elveszett rendőrségi pendrive-ot Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. 2019. július. 16. 06:41
A nap fotói: Álruhában járt nálunk az autós iparág egyik igazi nagyura
Állítólag amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében.
2019. július. 16. 12:47
Többféle kábítószert is fogyaszthatott a BMW-s, aki Horvátországban okozott balesetet
Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.
2019. július. 16. 10:17
Holtan találtak egy idős nőt egy orvosi rendelő mosdójában
Figyelmeztetést adott ki a szervezet.
2019. július. 16. 09:14
IMF: Nyugdíjkorhatár-emelésre és bevándorlásra lesz szükség